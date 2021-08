Czterech mężczyzn zostało poszkodowanych w nocnej bójce przed jednym z lokali w centrum Warszawy. Jak dowiedział się nasz reporter - w czasie starcia użyto niebezpiecznego narzędzia. Policja poszukuje świadków zdarzenia.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Wszyscy poszkodowani z obrażeniami w nocy trafili do szpitala. Trzech z mężczyzn nadal jest pod opieką lekarzy. Ich stan pozwala na to, by złożyli wyjaśnienia. Jednak - jak ustalił nasz dziennikarz - nie chcą współpracować z policją. Poszkodowani mężczyźni są w wieku od trzydziestu do trzydziestu czterech lat.

W ataku udział mogło wziąć kilku napastników. Wszyscy oddalili się z miejsca bójki. Są poszukiwani przez policję.

Policjanci proszą o kontakt świadków nocnych wydarzeń. Jak dowiedział się nieoficjalnie nasz reporter, do bójki doszło przed lokalem przy ulicy Jasnej w Warszawie.