W związku z opadami śniegu w Małopolsce strażacy interweniowali w niedzielę 161 razy. Wyjeżdżali głównie do połamanych drzew i konarów oraz wypadków.

W miejscowości Czerwienne samochód dostawczy znalazł się w rowie i uderzył w przepust betonowy. Strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, by ewakuować osobę poszkodowaną z pojazdu - relacjonował rzecznik małopolskich strażaków st. asp. Hubert Ciepły. Apelujemy do kierowców, aby zwolnili, prowadzili pojazdy rozsądnie i poważnie - podkreślał.

Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig przekazał, że Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania wysłało na drogi stolicy Małopolski 209 jednostek, w tym 56 dużych solarek.

"Zgłoszenia o oblodzeniu lub konieczności odśnieżenia ulic i chodników można zgłaszać bezpośrednio do dyspozytorni akcji "Zima" pod całodobowym numerem telefonu 12 646 23 61" - wyjaśnił wiceprezydent Krakowa. Zaapelował też o ostrożność na drogach.

Przystąpiliśmy do próby oczyszczenia z lodu i śniegu głównych chodników w mieście - mówił w rozmowie z RMF FM Andrzej Kulig. Tam, gdzie da się to zrobić, robimy to mechanicznie - minipługami. W wielu przypadkach jest potrzebne uruchomienie brygad, które wykonują to ręcznie. Mamy ich ponad 70 w różnych częściach miasta - dodał.