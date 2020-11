Niespokojnie było na proteście przeciw ministrowi edukacji i nauki Przemysławowi Czarnkowi w Warszawie: policja siłą usunęła z jezdni kilkoro demonstrantów blokujących al. Szucha. Protestujący domagali się dymisji Przemysława Czarnka.

Protest przeciwko Przemysławowi Czarnkowi przed siedzibą MEN / Jakub Rutka / RMF FM

W okolicach gmachu resortu edukacji i nauki spacerowało - jak donosił reporter RMF FM Krzysztof Zasada - kilkuset ludzi.

Ostatecznie manifestanci zajęli wyłącznie chodniki, ale początkowo kilkoro z nich - w tym jedna z organizatorek manifestacji Katarzyna Suchanow - zablokowało al. Szucha: policjanci siłą usunęli ich z jezdni.

Na miejscu rozbrzmiewały policyjne komunikaty o tym, że zgromadzenie jest nielegalne, na co demonstranci odpowiadali, skandując m.in. hasła znane z protestów Strajku Kobiet: "Solidarność naszą bronią!" czy "Myślę, czuję, decyduję!".

Uczestnik protestu o Przemysławie Czarnku: "Krzywdzi ludzi, nawołuje do nienawiści i przemocy"

Cel protestujących jest jasny: dymisja ministra Przemysława Czarnka.

"Ponieważ głosi on homofobiczne hasła, sprzeciwia się prawom człowieka, krzywdzi ludzi swoimi wypowiedziami, nawołuje do nienawiści i do przemocy" - wyjaśniał w rozmowie z naszym reporterem mężczyzna, który na manifestacji zjawił się z transparentem: "Razem brońmy edukacji".