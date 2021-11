Do aresztu trafili dwaj mieszkańcy powiatów radomszczańskiego i piotrkowskiego, u których znaleziono nielegalną broń i amunicję. Podejrzani usłyszeli zarzuty, za które grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Broń znaleziona u zatrzymanych mężczyzn / Policja Łódzka /

Mężczyźni zostali zatrzymani nad ranem 26 listopada w gminie Kobiele Wielkie. W akcji - jak poinformowała Aneta Wlazłowska z radomszczańskiej komendy - brali udział policjanci Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA" oraz funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i Radomska.

Policjanci ustalili, że mężczyźni mogą posiadać wiele nielegalnych przedmiotów w tym m.in. broń. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli 8 sztuk przedmiotów przypominających broń, amunicję, pałki teleskopowe, gazy pieprzowe, prochownicę wraz z akcesoriami, kajdanki metalowe, blankiety różnego rodzaju legitymacji, pojemniki z substancjami chemicznymi, które zostaną poddane badaniom - relacjonuje Wlazłowska.



Według śledczych nielegalny arsenał należy do 55-letniego mieszkańca powiatu radomszczańskiego oraz do 56-latka z powiatu piotrkowskiego. Podejrzani już usłyszeli pierwsze prokuratorskie zarzuty. Za posiadanie broni palnej i amunicji bez wymaganego zezwolenia każdemu z zatrzymanych grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Radomsku zadecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzn na trzy miesiące.