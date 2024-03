Resort finansów poinformował, że przywrócono funkcjonowanie systemu Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) oraz Systemu Elektronicznej Notyfikacji Transportów (SENT).

Resort finansów informował o awarii Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w piątek. Ministerstwo na swojej stronie internetowej zapewniło, że można już w pełni korzystać z usług obu systemów.

PUESC jest skierowany głównie do przedsiębiorców oraz osób fizycznych, którzy prowadzą obrót towarowy z zagranicą, w tym przekraczających granicę zewnętrzną UE oraz działających w obszarze akcyzowym.

System SENT to teleinformatyczny system monitorowania przewozu towarów wrażliwych utworzony przez Krajową Administrację Skarbową. Dotyczy on np. alkoholu, suszu tytoniowego czy paliwa, a od lutego 2022 r. - przywozu do Polski odpadów. System monitoruje przewóz i obrót towarów rozpoczynający się i kończący się na terytorium Polski oraz poza terytorium Polski.