W gospodarstwie szkółkarskim w Dobrosławowie (Lubelskie) znaleziono zwłoki dwóch obywateli Ukrainy - powiedziała w poniedziałek rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Puławach podkom. Ewa Rejn-Kozak. W związku ze sprawą zatrzymano 36-letniego mężczyznę.

Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Jak przekazała Ewa Rejn-Kozak, policjanci otrzymali zgłoszenie w niedzielę około godziny 13. Zostaliśmy powiadomieni, że w kontenerze mieszkalnym na terenie gospodarstwa szkółkarskiego zostały ujawnione zwłoki dwóch mężczyzn - powiedziała podkomisarz.



Dodała, że już wstępne czynności funkcjonariuszy wskazywały na to, że do ich śmierci mogły się przyczynić osoby trzecie. Na miejscu pod ścisłym nadzorem prokuratora wykonywane były oględziny, czynności procesowe. Zabezpieczono ślady kryminalistyczne - podała.



Równolegle policjanci kryminalni ustalali okoliczności tego zdarzenia - co się stało i kto się do tego przyczynił. Niespełna cztery godziny po zgłoszeniu zatrzymano 36-letniego obywatela Ukrainy, który z dużym prawdopodobieństwem może mieć związek z tą sprawą - tłumaczyła policjantka.



Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.



Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka dodała, że dziś została przeprowadzona sekcja zwłok mężczyzn. Natomiast jutro najprawdopodobniej zostanie przesłuchany w prokuraturze zatrzymany 36-latek.