Mamy koniec września, a to oznacza, że zbliża się wyjątkowe święto: Dzień Chłopaka. Jak zaskoczyć chłopaka tego dnia i co mu podarować? Poniżej kilka ciekawostek związanych z tym świętem i pomysły na sympatyczny podarunek. Wszystkie informacje o Dniu Chłopaka 2021 znajdziecie poniżej.

Dzień Chłopaka - co to za święto? kiedy je obchodzimy?

Dzień Chłopaka to odpowiednik obchodzonego 8 marca Dnia Kobiet. Dziewczyny, panie, tego dnia mogą sprawić przyjemność swoim kolegom, partnerom i bliskim Panom. Dzień Chłopaka obchodzony jest w wielu krajach na całym świecie, ale daty świętowania są różne.

W Polsce Dzień Chłopaka przypada 30 września. W tym roku okazją do świętowania będzie czwartek.

Dzień Chłopaka czy Dzień Mężczyzny? Czym różnią się te dwa święta?

Dzień Chłopaka w Polsce przypada w ostatni dzień września. To relatywnie młode święto, ustanowione w 1999 roku z inicjatywy ONZ i grupy aktywistów w Trynidadzie i Tobago. Z kolei Dzień Mężczyzny to zupełnie inne święto i w naszym kraju obchodzone jest tuż po Dniu Kobiet - 10 marca.

Co ciekawe, Dzień Mężczyzny jest mniej popularny niż Dzień Chłopaka, ale z roku na rok zdobywa coraz większą popularność. Termin obchodzenia obu świąt to nie jedyna różnica. Przyjęło się, że Dzień Chłopaka obchodzą młodsi panowie, uczniowie, nastolatkowie, studenci. Z kolei Dzień Mężczyzny zarezerwowany jest dla dojrzałych panów.

Bycie chłopcem mam w genach!

Dawniej wierzono, że aby urodził się chłopiec wystarczy, by kobieta stosowała odpowiednią dietę. Potrzebna do tego była też odpowiednia temperatura, siła i kierunek wiatru i odpowiednio zaaranżowany stosunek seksualny - musiał być bardzo namiętny.

Dziś wiemy już, że za płeć u ludzi odpowiada chromosom Y. Jednak on sam nie wystarczy by "zostać chłopcem". Dużą rolę przy kształtowaniu się płci w okresie prenatalnym odgrywa testosteron - bardzo duża jego ilość!

Chłopaki nie płaczą, czyli krzywdzące stereotypy

"Faceci nie płaczą", "Prawdziwy mężczyzna nie okazuje uczuć", "Nie maż się, bo zachowujesz się jak baba". Do tego "Prawdziwy mężczyzna jest silny, zaradny i odważny i niczego się nie boi". Na pewno słyszeliście te i podobne określenia w stosunku do panów. Krzywdzących stereotypów w kulturze nie brakuje.

Na szczęście powszechna świadomość o ich krzywdzącym skutku jest coraz większa i odchodzimy powoli od szufladkowania i przypinania łatek tylko ze względu na płeć. Dzisiejsi panowie to czuli tatusiowie, romantyczni i wrażliwi mężczyźni, którzy nie boją się uronić łzy na wzruszającym filmie. Pozwólmy im na to, jeśli same chcemy być traktowane "na równi".

Dzień Chłopaka - zrób mu niespodziankę!

Jak go zaskoczyć? Co podarować, żeby wywołać na jego twarzy uśmiech? Poniżej lista pomysłów na Dzień Chłopaka:

Mamy i babcie mawiają - "tego nigdy za wiele". Mowa o skarpetkach! Kolorowych lub jednolitych, z zabawną grafiką, napisami, spersonalizowane. Gwarantujemy - każda nowa para na pewno się przyda!

Przygotuj jego ulubioną potrawę, albo zamów, jeśli nie lubisz lub nie potrafisz gotować. Jedzenie podaj w wyjątkowy sposób - liczy się twój wkład w to "wydarzenie". Niech stół będzie ładnie ubrany a delikatny blask świec podkreśli wyjątkowość tego dnia.

Przejrzyj Wasze zdjęcia w telefonie. Na pewno masz wśród nich takie, na których jest on - uśmiechający się albo robiący śmieszna minę. Fotografie ze znajomymi, wasze wspólne lub on sam na nich. Zdjęcie wydrukuj, kup ładną ramkę i podarunek gotowy. Tego typu prezenty zawsze wywołują uśmiech.

Karnet na siłownię - jeśli obdarowywany chłopak korzysta z takich miejsc i ćwiczy.

Czas... Podaruj mu swój czas, bo to najcenniejsza "rzecz", jaką współcześni, zabiegani ludzie mogą sobie dać. W Internecie znajdziesz ofertę wykupienia biletów lub vouchera na przykład na spektakl w teatrze czy seans w kinie, który będziecie mogli obejrzeć tylko we dwoje. Kusząca propozycja na miły wieczór w bardzo kameralnym gronie.



Zawsze świetnie się sprawdzają słodkie upominki. Tutaj pole do popisu mamy bardzo szerokie, ale warto wiedzieć, co potencjalny obdarowywany lubi. Może się bowiem okazać, że czekolada nie jest jego ulubionym smakołykiem.

Coraz więcej panów, młodych mężczyzn, chłopców przywiązuje dużą wagę do wyglądu. Dbają o ciało, o włosy, zarost. Kosmetyk, niekoniecznie bardzo drogi, będzie sympatycznym gestem.



