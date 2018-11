Do karambolu doszło na drodze ekspresowej S7 na odcinku Rabka Zdrój – Myślenice na w miejscowości Stróża w Małopolsce. Zderzyło się tam 8 samochodów.

Do wypadku z udziałem 8 aut doszło na drodze ekspresowej S7 na odcinku Rabka Zdrój – Myślenice / Darek Delmanowicz / PAP

Na wiadukcie doszło do czterech różnych wydarzeń z udziałem ośmiu samochodów - informuje rzecznik myślenickiej policji st. sierż. Dawid Wietrzyk.

Najpierw zderzyły się dwa samochody. Policja podaje, że powodem wypadku była oblodzona jezdnia. Kierowcy pozostałych samochodów próbowali uniknąć kolizji z autami, które jako pierwsze uległy wypadkowi. Kilka samochodów wjechało w barierki na wiadukcie - powiedział policjant.



W wyniku zajścia jedna osoba została ranna i odwieziono ją do szpitala. Policja kieruje kierowców na objazd pod wiaduktem w kierunku Krakowa.



We wtorek zamierzam wystosować apel do kierowców. Wielu z nich nie jest odpowiednio przygotowanych do pogarszających się warunków pogodowych na drogach. W przypadku oblodzonych nawierzchni zaleca się wymianę opon z letnich na zimowe - powiedział rzecznik.

(m)