49,7 proc. uczestników sondażu SW Research negatywnie ocenia wypowiedź papieża Franciszka o "białej fladze", 17,7 proc. badanych ocenia ją pozytywnie, a 21,3 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie - poinformował portal rp.pl.

Papież Franciszek / Fabio Frustaci / PAP

W sondażu SW Research dla rp.pl przypomniano, że "papież Franciszek stwierdził, że Ukraina powinna wykazać się odwagą "białej flagi" i wynegocjować pokój z Rosją". Uczestnikom ankiety zadano pytanie: "jak ocenia Pani/Pan słowa papieża?".



Z badania wynika, że 49,7 proc. respondentów oceniło słowa papieża negatywnie, a 17,7 proc. badanych ocenia je pozytywnie. 21,3 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.



11,3 proc. uczestników sondażu zadeklarowało, że nie zna wypowiedzi papieża o "białej fladze".



Negatywny stosunek do słów papieża częściej wyrażają mężczyźni (56 proc.) niż kobiety (44 proc.). Odsetek osób krytycznie oceniających wypowiedź wzrasta wraz z wiekiem (36 proc. - badani do 24 roku życia, 58 proc. - badani powyżej 50 lat) - skomentował wyniki badania prezes agencji badawczej SW Research Przemysław Wesołowski, cytowany w publikacji.



Zwrócił uwagę, że "częściej od ogółu słowa papieża negatywnie oceniają Polacy posiadający wyższe wykształcenie (55 proc.)". Biorąc pod uwagę wysokość zarobków zdecydowanie najczęściej taką opinię wyrażają respondenci z dochodami wyższymi niż 7 tys. zł netto (70 proc.). Z uwagi na miejsce zamieszkania odpowiedź ta jest najbardziej popularna wśród mieszkańców miast liczących ponad 500 tys. osób (62 proc.) - wyjaśnił.



Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 12-13 marca 2024 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.