Jacek Kurski krótko skomentował na Twitterze odwołanie go ze stanowiska prezesa TVP. Jak podkreślił, to efekt decyzji jego środowiska politycznego. Zapewnił, że odwołanie było z nim uzgodnione, a przed nim są "nowe zadania". Nie sprecyzował jednak, jakie stanowisko ma objąć.

Jacek Kurski z żoną Joanną / Leszek Szymański / PAP

Potwierdzam, że w wyniku decyzji mojego środowiska politycznego, w porozumieniu ze mną przestałem być Prezesem TVP - napisał na Twitterze Jacek Kurski. Wiem, że przede mną kolejne wyzwania. Telewizja, kt. oddałem 7 ostatnich lat jest dziś u szczytu potęgi, wspaniała jak nigdy - ocenił. Podziękował też widzom i pracownikom TVP.

Decyzją Rady Mediów Narodowych Jacka Kurskiego na stanowisku zastąpił Mateusz Matyszkowicz, członek zarządu TVP od kwietnia 2019 roku.



Jacek Kurski wejdzie do rządu?

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel zapewnił na Twitterze, że odwołanie Kurskiego nie oznacza negatywnej oceny jego dotychczasowej działalności. Również on stwierdził, że przed Kurskim są "nowe zadania", ale nie wyjaśnił, co ma na myśli. Według informacji Onetu, Kurski miałby wejść do rządu Zjednoczonej Prawicy.

Premier Mateusz Morawiecki był pytany na konferencji prasowej o odwołanie Jacka Kurskiego i o to, czy ewentualnie widzi dla niego miejsce w swoim rządzie.

Decyzję o odwołaniu prezesa TVP podjęła autonomicznie Rada Mediów Narodowych, więc wszelkie pytania proszę kierować w tamtym kierunku. Natomiast, jak zwykle, jeżeli będą jakiekolwiek zmiany, to wszyscy państwo oczywiście dowiedziecie o nich w stosownym czasie - odparł szef rządu.

Kurski był już posłem i europarlamentarzystą

Jacek Kurski w studiu RMF FM na zdj. z 2009 r. / Michał Dukaczewski / Archiwum RMF FM

Jacek Kurski objął po raz pierwszy stanowisko szefa TVP w styczniu 2016 roku. 2 sierpnia tego samego roku został odwołany przez Radę Mediów Narodowych, która jednak po kilku godzinach wycofała się z tej decyzji. Ponownie wybrany został na szefa Telewizji Polskiej 12 października 2016 roku. Był na jej czele do marca 2020 roku, gdy znów został odwołany przez RMN. Został wówczas doradcą zarządu TVP.

W maju 2020 roku Kurski wszedł ponownie w skład zarządu telewizji, a w 24 lipca 2020 roku został pełniącym obowiązki prezesa. 7 sierpnia RMN ponownie wybrała go szefem TVP.

Jacek Kurski urodził się 22 lutego 1966 w Gdańsku. Z wykształcenia jest ekonomistą. Był posłem na Sejm V i VI kadencji, a przez jedną kadencję także europarlamentarzystą. Politycznie związany był m.in. z Prawem i Sprawiedliwością i Solidarną Polską.