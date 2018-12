"Apelujemy do władz Miasta Stołecznego Warszawy aby – przez wzgląd na ojczystą historię, przelaną na ulicach miasta krew w walce o wolną i niepodległą Polskę, w imię szacunku dla Godła i barw narodowych – nie przywracały symboli zniewolenia" – czytamy w stanowisku przekazanym PAP przez Instytut Pamięci Narodowej. Chodzi o to, by władze samorządowe Warszawy odstąpiły od procedury przywracania już zmienionych nazw symbolizujących lub propagujących komunizm. Zdaniem Instytutu są procedury, które to umożliwiają.

Tabliczka z nazwą ulicy Lecha Kaczyńskiego - wcześniej Armii Ludowej /Jacek Turczyk /PAP

REKLAMA