Jedna osoba zginęła, a jedna została ranna w zderzeniu autobusu miejskiego z samochodem osobowym. Do tragicznego wypadku doszło na ul. Spacerowej w Gdańsku.

Ofiara śmiertelna to mężczyzna. Ranna osoba to młoda kobieta. Została ona przewieziona do szpitala. Oboje jechali autem osobowym.

Zygmunt Gołąb z Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku podał, że w chwili zderzenia w autobusie linii 171 podróżowało 10 osób. Wszyscy pasażerowie opuścili pojazd o własnych siłach. W ich ewakuacji pomagał kierowca autobusu.



Do wypadku doszło na ulicy Spacerowej za ogrodem zoologicznym. Autobus jechał z Gdyni do Gdańska-Oliwy.