Gang "Lelka" rozbity. Centralne Biuro Śledcze Policji i skarbówka zatrzymały bossów dolnośląskiej grupy przestępczej zajmującej się między innymi wyłudzeniami VAT-u. Wśród zatrzymanych członków gangu znalazł się znany już policji Jacek B. ps. "Lelek". W dolnośląskim wydziale zamiejscowym Prokuratury Krajowej zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in. prania pieniędzy. Decyzją sądu wszystkich zatrzymanych tymczasowo aresztowano. Akcja jest kolejną realizacją w śledztwie, w którym zatrzymano już 17 osób, którym łącznie przedstawiono 64 zarzuty.

Członkowie grupy mogli wyprać ponad 37 mln zł / CBŚP

W ramach rozpracowywania zorganizowanej grupy przestępczej policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu we Wrocławiu i funkcjonariusze Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu, zatrzymali trzy osoby. Według śledczych członkowie tej grupy zajmowali się oszustwami, praniem pieniędzy i wyłudzeniem podatku VAT. Wśród zatrzymanych jeden z mężczyzn jest podejrzany o kierowanie grupą i nadzorowanie przestępczego procederu.

Z ustaleń funkcjonariuszy Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu i policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji wynika, że członkowie grupy łamali prawo w zakresie wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku od towarów i usług poprzez organizowanie fikcyjnego łańcucha transakcji w obrocie śrutą sojową, powodując straty Skarbu Państwa. Pieniądze pozyskiwane z przestępstw, lokowano w innych interesach. Funkcjonariusze dolnośląskiej KAS oszacowali, że członkowie grupy mogli "wyprać" ponad 37 mln zł.

W całej akcji zatrzymano już 17 osób / CBŚP

W wyniku działań przeprowadzonych w minionym tygodniu na terenie województwa dolnośląskiego, zatrzymano 3 mężczyzn. Z ustaleń śledztwa wynika, że każdy z nich miał określoną rolę w grupie. Jacek B. ps. "Lelek", według śledczych był "głową zarządu" grupy oraz osobą, która prawdopodobnie finansowała cały proceder. Kamil B. miał "czuwać" nad sprawną działalnością grupy, natomiast Tomasz D. miał zapewniać bezpieczeństwo pozostałym członkom grupy oraz załatwiał wszelkie sprawy "wierzytelności".

Podczas przeszukań miejsc zamieszkania i użytkowania podejrzanych zabezpieczono pieniądze w kwocie ponad 160 tys. zł oraz mienie ruchome na kwotę około 25 tys. zł.

Prokurator Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, przedstawił zatrzymanym zarzuty dotyczące nie tylko udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, ale także prania pieniędzy oraz o charakterze karno-skarbowym. Na podstawie zebranego materiału dowodowego Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia zastosował tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy wobec wszystkich zatrzymanych.

To kolejna realizacja funkcjonariuszy w tej sprawie. Dotychczas zatrzymano już 17 osób, którym łącznie przedstawiono 64 zarzuty.

Warto zaznaczyć, że policjanci z Zarządu we Wrocławiu CBŚP już przed laty zatrzymali Jacka B. ps. "Lelek". Wówczas zostały mu przedstawione zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym, jak również inne przestępstwa. Mężczyzna został wtedy skazany i trafił do zakładu karnego, gdzie do października 2016 roku odbywał zasądzoną karę.