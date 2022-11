Dziś Jarosław Kaczyński pojawi się na obchodach związanych z Narodowym Świętem Niepodległości w Warszawie, w piątek z kolei planowane jest jego wystąpienie w Krakowie. W weekend prezes PiS ponownie ruszy w Polskę na spotkania z mieszkańcami. To będą intensywne dni - mówi wicerzeczniczka PiS Urszula Rusecka.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas spotkania z mieszkańcami Ostródy / Tomasz Waszczuk / PAP

W czwartek w Warszawie odbędą się społeczne obchody związane z Narodowym Świętem Niepodległości. Rano odprawiona zostanie msza w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej w Kościele Seminaryjnym p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca.

Wieczorem, o godz. 19.00, prezes PiS weźmie udział we mszy w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Po jej zakończeniu - ok. godz. 20.30 - zaplanowano marsz pamięci, który przejdzie na Plac Piłsudskiego, a o godz. 21.00 prezes PiS złoży kwiaty przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego w 104. rocznicę przyjazdu marszałka do Warszawy. Ma też wygłosić przemówienie.

"Intensywne" dni prezesa PiS

"Jesteśmy w trudnej sytuacji geopolitycznej i zapewne jakieś odniesienia do tej sytuacji bieżącej będą w tym przemówieniu" - stwierdziła Urszula Rusecka z PiS.

Przedstawiciele rządu przyjadą do Krakowa 11 listopada. Jak powiedział rzecznik PiS w Małopolsce Michał Drewnicki, w obchodach Narodowego Święta Niepodległości ma uczestniczyć m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak tłumaczył, po popołudniowej mszy w katedrze wawelskiej politycy i sympatycy PiS udadzą się na spotkanie do hali Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Tam planowane jest wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego.

Natomiast w sobotę prezes PiS weźmie udział w uroczystości otwarcia odcinka drogi ekspresowej S7 Skomielna Biała-Naprawa w Naprawie. Tego samego dnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Wadowicach oraz w niedzielę w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej i w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu Jarosław Kaczyński spotka się z mieszkańcami.

"To będą bardzo mocno intensywne dni" - stwierdziła Urszula Rusecka.