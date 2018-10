Decyzja o kanonizacji ks. Popiełuszki zapadnie być może jeszcze w tym roku - powiedział notariusz procesu kanonizacyjnego bł. ks. Jerzego Popiełuszki ks. prof. Józef Naumowicz podczas konferencji prasowej w KAI.

Ks. Jerzy Popiełuszko / Wojciech Kryński / PAP

Ks. prof. Naumowicz przypomniał, że Popiełuszko został beatyfikowany w 2010 roku, ale do kanonizacji potrzebne jest zatwierdzenie cudu. Zgłoszonych jest kilkaset, a nawet kilka tysięcy uzdrowień fizycznych, nawróceń, przemian wewnętrznych, jakie dokonały się dzięki modlitwom przy grobie ks. Popiełuszki, czy za jego wstawiennictwem - podkreślił Naumowicz. Wskazał, że kilkaset z nich ma dokumentację z opisem i zaświadczeniami medycznymi. Spośród wszystkich cudów, w 2014 roku wybrany został jeden z punktu widzenia medycznego i teologicznego. Chodzi o cud uzdrowienia w Creteil pod Paryżem.



Do uzdrowienia doszło w Creteil w 2012 roku. 56-letni chory na rzadki rodzaj białaczki Francois Audelan nie mógł już samodzielnie chodzić i nie jadł. Wezwano do niego księdza, który udzielił mu sakramentów i pomodlił się do Boga, prosząc o wstawiennictwo ks. Jerzego Popiełuszki, którego grób odwiedził wcześniej podczas pobytu w Polsce. Po modlitwie, jak zaświadczyli wszyscy obecni przy tym zdarzeniu, chory wstał z łóżka całkowicie uzdrowiony.



W 2015 roku zamknięty został etap diecezjalny tego cudu i dokumentacja została przewieziona do Rzymu przez (metropolitę warszawskiego - PAP) kard. Nycza - wskazał ks. Naumowicz. Dodał, że tam od trzech lat sprawa badana jest m.in. przez lekarzy, którzy mają stwierdzić, że poprawa zdrowia człowieka w Creteil jest niewytłumaczalna z medycznego punktu widzenia i trwała. Zauważył jednocześnie, że takie procesy toczą się wiele lat. Być może jeszcze w tym roku będzie decyzja ostateczna - podkreślił.





Charyzmatyczny kapelan "Solidarności"

Ks. Jerzy Popiełuszko urodził się w 1947 r. w wiosce Okopy na Białostocczyźnie. Był kapelanem "Solidarności" i robotników. Podczas mszy za ojczyznę sprawowanych w kościele św. Stanisława Kostki na stołecznym Żoliborzu krytykował nadużycia władzy komunistycznej. Równocześnie - zgodnie z głoszoną przez siebie zasadą "zło dobrem zwyciężaj" - przestrzegał przed nienawiścią do funkcjonariuszy systemu.



19 października 1984 r. został porwany przez oficerów Służby Bezpieczeństwa z IV Departamentu MSW. Został brutalnie pobity. Oprawcy wrzucili księdza do Wisły koło Włocławka. Po odnalezieniu ciała pochowano go na placu przed kościołem św. Stanisława Kostki. W pogrzebie ks. Popiełuszki uczestniczyły tysiące ludzi.



Ks. Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany 6 czerwca 2010 r. podczas mszy św. na placu Piłsudskiego w Warszawie.