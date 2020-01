​Rosyjski oligarcha stoi za organizacją Światowego Forum Holokaustu - mówi w rozmowie z Onetem Jonny Daniels, prezes fundacji From The Depths. Obchody 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau odbędą się w Jerozolimie - prezydent Andrzej Duda ogłosił, że się na nich nie pojawi.

Prezydent Polski chciał przemawiać podczas forum organizowanego przez Yad Vashem . Zależało mu głównie na tym, by skontrować kłamliwe wypowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina o polskiej historii. Lista mówców była jednak już zamknięta.

To wielka gra Putina i rosyjskich oligarchów - mówił w rozmowie z Onetem Jonny Daniels. Sprecyzował, że wydarzenie finansuje Wiaczesław Mosze Kantor - rosyjski Żyd, biznesmen i filantrop. Kantor ma niewiarygodnie bliskie związki z Putinem i Kremlem. To i jego nieudane próby biznesowe w Polsce sprawiają, że brak przemówienia ze strony prezydenta Dudy staje się jeszcze poważniejszym problemem - mówił Daniels.

Nie ma żadnego wytłumaczenia dla Yad Vashem, że prezydent Duda nie otrzyma głosu w Jerozolimie. W obecnej sytuacji prezydent Polski powinien zbojkotować wyjazd do Izraela. Świat powinien dziękować Polsce, bo to w Polsce po II wojnie światowej zaopiekowano się obozami koncentracyjnymi i robiono wszystko, by świat o Holokauście nie zapomniał. W Austrii i Niemczech obozy niszczono - zaznaczył prezes fundacji From The Depths, zabiegającej o dialog polsko-żydowski.