​Tragedia na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Na trasie Legnica-Zgorzelec dachował bus. Nie żyje pięć osób.

Zdj. ilustracyjne / Przemysław Piątkowski / PAP

Do wypadku doszło w pobliżu węzła Krzyżowca, na drodze w kierunku Zgorzelca. Dachował bus.

W wypadku zginęło pięć osoby. Dwie inne zostały ranne. Ofiary i poszkodowani to mężczyźni, którzy jechali do pracy we Francji.

Jezdnia w kierunku Zgorzelca została zablokowana. Utrudnienia potrwają około 5 godzin.