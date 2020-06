Wszystko wskazuje na to, że pogoda w nadchodzące wakacje wynagrodzi nam chłodny maj. Synoptycy IMGW przewidują, że zapowiada się bardzo ciepłe lato. Sprawdźcie szczegóły długoterminowej prognozy pogody.

IMGW opublikował już sezonową prognozę pogody. Wszystko wskazuje na to, że wakacyjne miesiące będą bardzo przyjemne. Od czerwca do sierpnia, średnia temperatura powietrza w Polsce będzie powyżej normy - na co wskazują analizy wszystkich modeli pogodowych.

Należy się spodziewać gwałtownych burz - szczególnie w czerwcu i lipcu - głównie na wschodzie kraju. Niestety takie lato może przynieść okresowe niedobory wody w południowej Wielkopolsce, na Opolszczyźnie, Polesiu i Wyżynie Lubelskiej - ostrzega IMGW.

To ma być ciepły czerwiec

Synoptycy prognozują, że w czerwcu średnia temperatura powietrza w całym kraju "może być wyższa od normy wieloletniej". A co z opadami deszczu?



Dla prognozy opadów modele nie są już tak zgodne. Prognozujemy liczbę dni z opadem w normie, jedynie na północnym wschodzie oraz Mazowszu i Polesiu powyżej normy - przewiduje IMGW.

Synoptycy nie wykluczają realnego powrotu zagrożenia suszą hydrologiczną w zlewni Wisły i dalsze pogorszenie się sytuacji w zlewni Odry.

Lipiec ciepły, ale bardziej deszczowy

Lipiec ma być ciepły. Średnia temperatura powietrza powinna być w normie lub powyżej normy.



Liczba dni z opadami deszczu powinna mieścić się w normie lub nieznacznie powyżej norm, co powinno stworzy korzystne warunki dla rozwoju wegetacji roślin i upraw - podkreślają synoptycy. I dodają: Prognozowane sumy opadów głównie w normie nie zwiastują długotrwałej poprawy sytuacji hydrologicznej. Chwilową poprawę warunków mogą przynieść opady burzowe.

Gorący sierpień, mniej opadów

Upalnie zapowiada się sierpień. Średnia temperatura na przeważającym obszarze kraju powinna być powyżej normy i tylko miejscami, głównie na północy Mazowsza i na Podlasiu może być w normie - informuje instytut.



Synoptycy prognozują, że opady deszczu będą w normie lub nieco powyżej normy. Istnieje jednak ryzyko, że w południowej Wielkopolsce, na Opolszczyźnie oraz lokalnie na Polesiu i Wyżnie Lubelskiej miesięczna suma opadów będzie poniżej normy - zaznacza instytut.