Prokuratura bada sprawę zwłok noworodka, które zostały znalezione w Skwierzynie w województwie lubuskim. Ciało zostało porzucone w jednym z śmietników.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zwłoki noworodka znaleziono wczoraj w śmietniku w Skwierzynie - to miasto leżące ponad 30 kilometrów od Gorzowa Wielkopolskiego.

Na miejscu pojawili się policjanci i prokurator.

Ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok, która ma być przeprowadzona najpóźniej w środę w Zakładzie Medycyny Sądowej w Poznaniu. Trwają czynności zmierzające do ustalenia tego co się wydarzyło - przekazał reporterowi RMF FM prokurator Łukasz Gospodarek - rzecznik prasowy gorzowskiej Prokuratury Okręgowej.

Obecnie prokuratura nie udziela więcej informacji.