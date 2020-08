Gwałtowne burze przechodzą nad Polską. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi w niemal całym kraju. "Uwaga, istnieje zagrożenie utworzenia się trąb powietrznych" – podkreślają synoptycy IMGW. W związku z nawałnicami strażacy interweniowali już około 278 razy - najwięcej w województwie łódzkim. Gwałtowna burza przeszła m.in. przez Warszawę. "Setki wyładowań na minutę. Uważajcie na siebie" - apeluje IMGW.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

IMGW przypomina, że Polska pozostanie w nocy w zasięgu pofalowanego frontu atmosferycznego oraz płytkiego niżu, przemieszczającego się z południowego zachodu na wschód kraju. Najsilniejsze burze prognozowane są w pasie od Warmii i Mazur po Górny Śląsk i Opolszczyznę. Głównym zagrożeniem są silne porywy wiatru do 120 km/h (szczególnie na Opolszczyźnie, Górnym Śląsku oraz Ziemi Łódzkiej), ulewne opady deszczu sięgające do 20-30 mm oraz opady gradu o średnicy do 3-5 cm.



Uwaga istnieje zagrożenie utworzenia się trąb powietrznych - ostrzega instytut. Podkreśla przy tym, że burze występować będą przez całą noc.

Apelujemy do wszystkich podróżujących, wracających z wakacji o rozwagę i prosimy o śledzenie naszych komunikatów meteorologicznych - podkreśla IMGW.

Grad w okolicy Pabianic / Gorąca Linia RMF FM

Najwięcej interwencji w woj, łódzkim

Na godz. 20.30 w kraju odnotowano 278 interwencji związanych z warunkami atmosferycznymi - poinformował w niedzielę PAP mł. bryg. Karol Kierzkowski z Państwowej Straży Pożarnej. Z całą pewnością sytuacja będzie się jednak dynamicznie zmieniała z godziny na godzinę - zastrzegł.



Jak poinformował Kierzkowski, do godz. 20.30 najwięcej interwencji strażacy mieli w województwach: łódzkim - 93, mazowieckim - 49, śląskim - 36 oraz w wielkopolskim - 33.

Gwałtowna burza przeszła nad stolicą Polski. "Setki wyładowań na minutę. Uważajcie na siebie" - apeluje IMGW na Twitterze.





Alerty dla 9 województw

Instytut wydał dla dziewięciu województw alerty ostrzegające przed silnym deszczem, porywistym wiatrem i burzami z gradem.



Ostrzeżenie trzeciego stopnia przed burzami z gradem wydano dla woj. opolskiego oraz zachodniej części woj. śląskiego. Na tym terenie IMGW prognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm oraz porywami wiatru do 120 km/h. Miejscami możliwy jest także grad.



Z kolei alert drugiego stopnia przed burzami z gradem dotyczy północnej części woj. mazowieckiego, wschodniej części woj. łódzkiego, zachodniej części woj. świętokrzyskiego, zachodniej części woj. małopolskiego, wschodniej części woj. śląskiego oraz części woj. lubelskiego. W tych regionach prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm oraz porywami wiatru do 100 km/h. Tutaj również może pojawić się grad.



Również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało na noc alerty dotyczące bardzo silnego wiatru i burz z gradem dla województw: mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, powiatów centralnych i zachodnich świętokrzyskiego, powiatów centralnych i północno-zachodnich małopolskiego oraz powiatów zachodnich i północnych lubelskiego.