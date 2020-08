W związku z ostrzeżeniami IMGW oraz RCB dotyczącymi burz z gradem i silnego wiatru w Wojskach Obrony Terytorialnej podwyższono alert gotowości brygad w pasie możliwych niekorzystnych zjawisk atmosferycznych - poinformował rzecznik prasowy WOT płk Marek Pietrzak.

/ Pixabay

Jak przypomniał w komunikacie płk Pietrzak synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia trzeciego, drugiego i pierwszego stopnia. Czerwony alarm ogłoszony został na Opolszczyźnie, Śląsku i Ziemi Łódzkiej. Wiatr w porywach może osiągać tam nawet 120 km na godzinę - zaznaczył.

Z kolei Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało na niedzielne popołudnie i noc alerty bezpieczeństwa dotyczące bardzo silnego wiatru i burz z gradem dla województw: mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego, powiatów centralnych i zachodnich świętokrzyskiego, powiatów centralnych i północno-zachodnich małopolskiego oraz powiatów zachodnich i północnych lubelskiego.



Mając na uwadze powyższe ostrzeżenia w Wojskach Obrony Terytorialnej podwyższony został alert gotowości brygad w pasie możliwych do wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Żołnierze brygad: śląskiej, małopolskiej, świętokrzyskiej, dwóch mazowieckich oraz łódzkiej od godz. 12 pozostają w 6-godzinnej gotowości do natychmiastowego stawiennictwa - zaznaczył płk Pietrzak.



Dodał ponadto, że w brygadach wielkopolskiej, lubelskiej, podkarpackiej, podlaskiej i dolnośląskiej podwyższona została gotowość pododdziałów logistycznych oraz obsług pomp, agregatów prądotwórczych i agregatów oświetleniowych. Siły te będą utrzymywane w gotowości do wsparcia Państwowej Straży Pożarnej i innych zaangażowanych instytucji na wniosek wojewody - przekazał.



Żołnierze brygad objętych alertem powinni skorygować swoje plany, powiadomić pracodawców, sprawdzić środki łączności i przejrzeć wyposażenie. Podobnie jak w poprzednich tego typu sytuacjach, ze stawiennictwa zwolnieni są druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz osoby bezpośrednio dotknięte skutkami kataklizmu - wskazał rzecznik WOT.