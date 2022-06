W nocy z wtorku na środę przez niektóre regiony Polski będą przechodził burze, ale ich intensywność ma się obniżać - podaje IMGW. W środę miejscami mogą być one jednak wciąż groźne. Będzie przelotnie padać w całym kraju.

Jak przekazał PAP Kamil Walczak z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, środa nadal pochmurna z przelotnymi opadami deszczu i burzami w całym kraju.

Burze, zwłaszcza na obszarze wschodniej i centralnej Polski, nadal mogą być groźne. Może spaść do 30, nawet lokalnie na Podlasiu do 35 litrów deszczu na mkw. Porywy wiatru w burzach mogą osiągać do 70-75 km/h. Na północnym zachodzie też musimy liczyć się z burzami, ale one będą miały zdecydowanie niższe natężenie, może spaść w nich do 15 litrów deszczu na mkw., a porywy wiatru nie powinny przekroczyć 60 km/h - zaznaczył synoptyk IMGW.

Prognozy wskazują, że chwile ze słońcem będą głównie na południu kraju.

Pod względem temperatury środa ma być podobna do wtorku. Cały czas najcieplejszy będzie południowy wschód. Tam do 27-28 stopni Celsjusza. Na zachodzie kraju będzie do 24-25 stopni - powiedział Walczak.

Dodał, że chłodno zapowiada się w strefie frontu atmosferycznego od Opolszczyzny przez Ziemię Łódzką, Żuławy i Warmię. Tam 20-22 stopnie. Jeszcze niższa temperatura będzie nad samym morzem. Tam tylko ok. 19 stopni.

Wiatr będzie na ogół słaby, głównie z kierunków zachodnich, a podczas burz - porywisty.

