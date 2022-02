Rozpoczęły się prace na kolejowej trasie z Rzeszowa do Strzyżowa na Podkarpaciu. W ramach inwestycji powstanie m.in. pięć nowych przystanków, a kolejne dwa zostaną przebudowane – poinformowała Dorota Szalacha z biura prasowego PKP PLK.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Szydłowski / RMF FM

Dodatkowe przystanki na trasie z Rzeszowa do Strzyżowa to: Rzeszów Galeria, Rzeszów Osiedle Dąbrowskiego, Boguchwała, Lutoryż, Żarnowa. Natomiast dwa przystanki, które będą przebudowane, to: Glinik Charzewski i Strzyżów.



Jak podkreśliła Szalacha, nowe i zmodernizowane obiekty zapewnią mieszkańcom łatwiejszy dostęp do kolei. Na przystankach zaplanowano wyższe perony ułatwiające wsiadanie do pociągu. Udogodnieniem dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się będą pochylnie i oznakowanie z systemem ścieżek naprowadzających dla osób niewidomych i słabowidzących. Zamontowane będą wiaty, ławki, czytelne oznakowanie i tablice informacyjne - wymieniła.



W ramach modernizacji linii powstaną też dwie mijanki w miejscowościach Lutoryż oraz Glinik Charzewski. Jak zaznaczyła Szalacha, umożliwią sprawniejszy ruch pociągów i możliwość organizacji większej liczby połączeń. Nowe rozwiązania zapewnią kursowanie pociągów aglomeracyjnych w szczycie komunikacyjnym co 30 minut i co 60 minut poza szczytem - dodała.

Będą utrudnienia w ruchu pociągów

Firma wykonująca prace przygotowuje już teren m.in. w rejonie mijanki w Lutoryżu.



Szalacha zaznaczyła, że zakres prac na jednotorowej linii wymaga zmian w organizacji ruchu pociągów. Informacje o zmianach uwzględnione zostały z wyprzedzeniem w rozkładzie jazdy. Już od 5 lutego br. dla pociągów Polregio przewidziano zastępczą komunikację autobusową na odcinku Rzeszów Główny - Strzyżów. Zmianę wprowadzono do października br. - przypomniała.



Zakończenie prac na trasie Rzeszów Główny - Strzyżów planowane jest w IV kwartale 2022 r.



Modernizacja linii jest elementem większego projektu, który zakłada budowę wokół Rzeszowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej. Budżet projektu to blisko 300 mln zł. Część pieniędzy, niemal 210 mln zł, pochodzi z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie prac uwzględnionych w projekcie planowane jest w trzecim kwartale 2023 r.



Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów na trasach z Rzeszowa do Strzyżowa, Dębicy, Przeworska i Kolbuszowej. W ramach projektu PKP PLK wybudują też blisko 5-km połączenie Rzeszowa z nową stacją Port Lotniczy Rzeszów w Jasionce. Na trasie będzie przystanek Park Technologiczny.