Na instalacji olefin w głównym zakładzie produkcyjnym PKN Orlen w Płocku doszło do awarii. W miejscu, gdzie powstają tworzywa sztuczne, trzeba było wyłączyć jedną ze sprężarek. "Trwa stabilizacja procesu na tej instalacji. Proces spalania pod kontrolą służb - nie ma wpływu na zdrowie czy środowisko" - podała po awarii spółka.

Na zdj. Zakład Produkcyjny PKN Orlen w Płocku / Marcin Bednarski / PAP

Jak wyjaśnił PKN Orlen, "proces stabilizacji na instalacji olefiny obwarowany jest reżimem technologicznym, to znaczy konkretnymi wymogami takimi, jak np. czas niezbędny na schłodzenie elementów instalacji czy wyłączenie poszczególnych etapów procesu produkcji". Dlatego płomień, który jest sukcesywnie zmniejszany, będzie widoczny na pochodni instalacji olefin w ciągu najbliższych godzin - podał w komunikacie PKN Orlen.

Jednocześnie spółka przeprosiła mieszkańców Płocka "za uciążliwości w postaci efektów świetlnych nad zakładem produkcyjnym, które będą widoczne w ciągu nocy".



Wcześniej PKN Orlen poinformował, że w środę na instalacji olefin w jego zakładzie głównym "doszło do awaryjnego wyłączenia jednej sprężarki, co skutkuje spalaniem na pochodni obok olefin - płomień i ciemny dym".



Trwa stabilizacja procesu na tej instalacji. Proces spalania pod kontrolą służb - nie ma wpływu na zdrowie czy środowisko - podała po awarii spółka. Jak dodała, "widoczna nad zakładem paląca się pochodnia jest efektem włączenia się systemu bezpieczeństwa na instalacji olefin". Przyczyną jest nieplanowane zakłócenie w procesie produkcji - wyjaśnił jednocześnie płocki koncern.



Instalacja olefin w zakładzie głównym PKN Orlen w Płocku, największym tego typu kompleksie rafineryjno-petrochemicznym w Polsce, wytwarza etylen i propylen, służące do produkcji tworzyw sztucznych. Została oddana do użytku w latach 80. XX wieku. W 1994 r. doszło tam do awarii, w wyniku której konieczny był remont instalacji, zakończony rok później.



W latach 2002-05 instalacja olefin płockiego koncernu została modernizowana, dzięki czemu podwojono tam produkcję etylenu i propylenu. Obecnie to jeden z największych tego typu obiektów produkcyjnych w Europie.