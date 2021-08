Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla południowo-wschodnich regionów Polski. spodziewane są tam ulewy i burze z gradem. Z kolei jak przekazała Małgorzata Tomczak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, deszcz jest spodziewany niemal w całym kraju. W nocy temperatura spadnie do 12-17 stopni Celsjusza.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Jak przekazała synoptyk, w niedzielę do Polski wkroczy od południa i od południowego zachodu strefa opadów deszczu. Najintensywniejsze opady prognozowane są na południu, w centrum i wschodzie kraju.

Burze wystąpią przede wszystkim w Małopolsce, na Podkarpaciu, Kielecczyźnie, Lubelszczyźnie. Mogą to być silne burze z gwałtownymi zjawiskami, z intensywnymi opadami deszczu do 40-50 mm i z porywistym wiatrem nawet do 100 km/h. Niewykluczone, że gdzieś wystąpią trąby powietrzne - zaznaczyła Małgorzata Tomczuk.

W całym kraju możliwe są przelotne opady deszczu. W Warszawie popołudniu będzie duże zachmurzenie, spodziewany jest również deszcz, ale najprawdopodobniej bez burz. Pogoda na zachodzie kraju będzie spokojniejsza, bez gwałtownych zjawisk. Temperatura wyniesie od 18-19 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku do 30 stopni na Podkarpaciu.

W nocy z niedzieli na poniedziałek największe opady deszczu z burzami spodziewane są na północnym wschodzie i wschodzie. Na Podlasiu wysokość opadów miejscami może wynieść wtedy do 50 mm. Niewykluczone, że w całej Polsce będą przelotne opady, ale zdecydowanie mniej groźne - dodała synoptyk.

Temperatura w nocy spadnie w Polsce do 12-17 stopni.

Ostrzeżenia i alert

IMGW przekazało, że ostrzeżenia trzeciego stopnia przed burzami wydano dla całego województwa podkarpackiego, wschodniej Małopolski (m.in. powiatów tarnowskiego i nowosądeckiego), sporej części Lubelszczyzny oraz województwa świętokrzyskiego.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnymi deszczami z burzami wydano dla zachodniej Małopolski (m.in. Krakowa), województwa śląskiego oraz północnej Lubelszczyzny i części Mazowsza (m.in. Radomia).

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano z kolei dla Opolskiego, części województwa łódzkiego (w tym Piotrkowa Trybunalskiego) oraz wschodniej części Dolnego Śląska.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert dla mieszkańców południowo-wschodniej Polski. Chodzi o regiony województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, lubelskiego oraz części mazowieckiego. W niedzielę i w nocy spodziewane są tam burze, ulewy, silny wiatr i grad.



Gdzie jest burza?

