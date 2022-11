„W czasie pandemii pogorszył się stan zdrowia dzieci, jeśli chodzi o otyłość i nadwagę” - oświadczył minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef resortu na konferencji omówił alarmujące informacje jakie płyną z wyników badania prowadzonego o przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie w grupie 2 tysięcy 8-latków.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Dziś odbyła się konferencja prasowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, na której eksperci Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie przedstawili wyniki badań dotyczących stanu zdrowia dzieci w erze Covid-19. Zbadano ponad 2 tys. dzieci w wieku 8 lat. Zakres badania dotyczył podstawowych parametrów zdrowotnych dzieci w Polsce. Dzieci były badane pod kątem wagi i wzrostu, mierzono im też ciśnienie krwi.

Co piąte dziecko z nieprawidłowym wynikiem ciśnienia krwi

Cały czas widzimy nie zahamowanie tej tendencji do zwiększenia otyłości i to też daje nam taką perspektywę, że w kolejnych latach musimy liczyć się ze zwiększoną liczbą interwencji zdrowotnych właśnie w tej grupie dzieci i młodzieży - mówił Adam Niedzielski.

Zaprezentowane wyniki badania pokazują, że o 5 procent wzrosła liczba dzieci z nadwagą i otyłością. Aż co piąty chłopiec w wieku 8 lat ma z tym problemy.

/ Ministerstwo Zdrowia /

Prawie jedna czwarta chłopców i jedna piąta dziewczynek ma nieprawidłowy wynik pokazujący stosunek obwodu talii do wysokości.

/ Ministerstwo Zdrowia /

Do tego co piąte dziecko w wieku 8 lat ma nieprawidłowe wyniki badania ciśnienia krwi. Połączenie szczególnie nadwagi i otyłości z nadciśnieniem to już są w przyszłości istotne czynniki ryzyka rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, przede wszystkim - opisywała dr Anna Fijałkowska z Instytutu Matki i Dziecka.

/ Ministerstwo Zdrowia /

Najmłodsi z problemami psychicznymi

Problemem jest też pogarszająca się kondycja psychiczna dzieci. U kilku procent zbadanych dzieci zdiagnozowano już depresję, ale - co ważne - tylko połowa rodziców zadeklarowała, że po pandemii ich dzieci mają tylko dobre samopoczucie.

Po prezentacji wyników minister Adam Niedzielski zapowiedział, że do lutego powstanie rządowa strategia na rzecz zdrowia dzieci. Promowana ma być aktywność fizyczna, zdrowe żywienie. Elementem programu mają być też badania. Otwieramy również nowy cykl, który będzie prowadzony w ramach logiki tzw. badania kohortowego, czyli będziemy badali pierwotnie stan zdrowia 7-latków czy w ogóle dzieci w I klasie podstawówki, a potem regularnie co dwa lata wraz z tym, jak będą przechodzili do następnych klas będziemy patrzyli, co się dzieje ze stanem zdrowia tej samej grupy młodzieży czy dzieci - podkreślił Niedzielski.

Rząd daje sobie trzy miesiące na sformułowanie podstawowych założeń dokumentu. Mam nadzieje, że w lutym będziemy mogli państwu przedstawić główne, fundamentalne założenia strategii na rzecz zdrowia dzieci - przekazał Niedzielski.