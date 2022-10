​W czwartek w przeważającej części Polski pogodnie będzie do końca dnia. Wieczorem niestety na drogach może być niebezpiecznie - a wszystko przez mgły, jakie już najbliższej nocy spowiją wiele regionów naszego kraju. W związku z tym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wystosował alerty przed tym zjawiskiem.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W czwartek do wieczora pogodnie na przeważającym obszarze kraju. Nieco więcej chmur jedynie na północnym wschodzie.

Mgła utrudni warunki drogowe

Już w godzinach popołudniowych mogą zdarzać się lokalne mgły. Widzialność w tych mgłach ograniczona będzie do siedmiuset, ośmiuset metrów. Na utrudnienia w związku z tym powinni uważać planujący w tym czasie podróż kierowcy. A z godziny na godzinę będzie coraz gorzej.

Jak ostrzega IMGW, od czwartku od godz. 21.00 do piątku do godz. 10.00 obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia (w dwustopniowej skali). Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska zostało oszacowane przez synoptyków IMGW na 85 proc.

Alertami zostały objęte niemal wszystkie województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie i śląskie, a w woj. lubuskim powiaty: słubicki, sulęciński, gorzowski, międzyrzecki, strzelecko-drezdenecki oraz Gorzów Wielkopolski.

Ciepłe popołudnie i noc

Temperatura w czwartek po południu najniższa będzie na północnym wschodzie Polski, w granicach 13-14 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie na południowym zachodzie, do 20 stopni. Wiatr w ciągu dnia będzie słaby, południowo-zachodni i zachodni.

Noc z czwartku na piątek pogodna. Więcej chmur będzie na północy kraju, gdzie miejscami pojawią się słabe opady deszczu - powiedział Jakub Gawron.

Lokalnie w całym kraju wystąpią mgły, które ograniczą widzialność nawet do stu metrów. Będziemy więc mieli kolejną mglistą noc i przez to warunki na drogach też nie będą pewnie zbyt ciekawe - dodał.

Temperatura minimalna od czterech stopni Celsjusza na południowym wschodzie Polski do 10 stopni na zachodzie i 12 stopni miejscami nad morzem.

W obszarach podgórskich będzie jeszcze chłodniej, bo tam temperatura minimalna wyniesie od jednego do trzech stopni - dodał synoptyk z IMGW Jakub Gawron.

Wiatr w nocy z czwartku na piątek będzie słaby, południowy i południowo-zachodni.

Jaka pogoda na piątek?

28 października zachmurzenie umiarkowane, gdzieniegdzie duże. Na północnym wschodzie i Pomorzu słabe opady deszczu.

Rano zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów, lokalnie do 100 metrów.

Temperatura maksymalna od 14 st. C na Suwalszczyźnie, Lubelszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat, ok. 17 st. C w centrum, do 21 st. C na południowym zachodzie.

Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 55 km/h.