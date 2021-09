19. Bieg po Nowe Życie wraca do Warszawy. Po raz trzeci odbędzie się w Muzeum Pałacu Króla Jana III.

Rozgrzewka przed 18. edycją Biegu po Nowe Życie / Materiały prasowe

Bieg po Nowe Życie wraca do Warszawy. Po raz trzeci symboliczna trasa marszu nordic walking poprowadzi uczestników uroczymi alejkami wilanowskiego Muzeum Pałacu Króla Jana III.

Na starcie tradycyjnie sztafetowe "trójki", a w trójkach: osoby po przeszczepieniu - te najważniejsze w wydarzeniu, przedstawiciele świata medycyny oraz osoby znane z ekranów telewizyjnych, świata filmu, teatru, estrady, sportu czy mediów.

Największa polska inicjatywa społeczna promująca świadome dawstwo narządów, w której rywalizacja sportowa schodzi na dalszy plan ustępując miejsca wspaniałej atmosferze i dobrej energii, odbędzie się 18 września.

Przemysław Saleta podczas 18. Biegu po Nowe Życie / Materiały prasowe

W zeszłym roku edycja warszawska odbywała się w bardzo ścisłym reżimie sanitarnym, teraz nadal zachowujemy ostrożność, ale spotykamy się i to jest najważniejsze - mówi się Przemysław Saleta ambasador i współtwórca wydarzenia.

Pierwsze sztafety staną w bramce startowej kilka minut po 11:00. Trudno uciec od tematów i problemów związanych z pandemią, która także dotknęła polską transplantologię, ale też trudno skupiać się wyłącznie na tym - tłumaczy Arkadiusz Pilarz dyrektor Biegu po Nowe Życie.

My staramy się robić swoje - promować i edukować, dawać nadzieję tym, którzy są przed przeszczepieniem pokazując tych, którzy dostali drugie życie i wracają do aktywnego życia. Wracają, uczestnicząc w takich inicjatywach jak nasza - dodaje Pilarz. Dzięki nim napędzamy się do dalszych działań - podsumowuje.

Jak co roku Warszawa wspiera Bieg po Nowe Życie. To bardzo ważne wydarzenie, które ma na celu szerzenie idei ratującej życie - świadomego dawstwa organów. Co więcej, udowadnia, że po przeszczepie normalne, aktywne życie jest możliwe. Zapraszam wszystkich do kibicowania! - mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

19. Bieg po Nowe Życie rozpocznie się 18 września o 11:00 na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.