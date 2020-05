Chadecy chcą uzupełnić raport hiszpańskiego eurodeputowanego Lópeza Aguilara - i tak już bardzo krytyczny wobec polskich władz – o najnowsze przykłady łamania praworządności w naszym kraju. Brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon zdobyła tekst 50 poprawek złożonych przez Europejską Partię Ludową, do której należą Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe.

Poprawki złożyła grupa eurodeputowanych - nie ma wśród nich Polaków. "Sprawozdawcą cieniem" Europejskiej Partii Ludowej jest maltańska eurodeputowana Roberta Metsola.

Jak ustaliła brukselska korespondentka RMF FM, eurodeputowani chcą przede wszystkim zawrzeć w raporcie ostrą krytykę sposobu wyboru nowej I prezes Sądu Najwyższego. EPL chce dopisać także kwestię przekazania bez podstawy prawnej przez Ministerstwo Cyfryzacji Poczcie Polskiej wrażliwych danych osobowych Polaków podczas przygotowań dla planowanych na 10 maja wyborów kopertowych, które ostatecznie się nie odbyły. Parlament Europejski "jest głęboko zaniepokojony przekazaniem danych z rejestru PESEL" - czytamy w dokumencie, do którego dotarła korespondentka RMF FM. Eurodeputowani zwracają uwagę, że może to oznaczać naruszenie unijnego prawa i przypominają, że sprawa ta była omawiana przez Europejską Radę Ochrony Danych . Podkreśliła ona, że taki transfer danych jest możliwy jedynie, jeżeli zezwala na to prawo. Sprawą zajęły się unijne instytucje po tym, jak szef delegacji PO-PSL Andrzej Halicki napisał list do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Chadecy chcą także dołożyć do raportu obszerny paragraf krytykujący polityczne naciski i kontrolę władz nad mediami publicznymi. Parlament Europejski "jest zaniepokojony działaniami podjętymi przez polskie władze w ostatnich latach, w tym przekształceniem nadawcy publicznego w nadawcę prorządowego" - piszą w jednej z przygotowanych poprawek. Jest także fragment o aferze w "Trójce" wokół piosenki Kazika Staszewskiego "Twój ból jest lepszy niż mój", krytykującej wizytę Jarosława Kaczyńskiego na cmentarzu 10 kwietnia, kiedy to miejsce było zamknięte dla innych ludzi.

Jak ustaliła korespondentka RMF FM, chadecy tradycyjnie łagodzą wszystkie sformułowania hiszpańskiego socjalisty Lópeza Aguilara w kwestii aborcji.

Raport Lópeza Aguilara ma być przyjęty przez komisję wolności obywatelskich (LIBE) pod koniec czerwca, a przez cały Parlament Europejski - we wrześniu.