Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z 10 maja 2020 r. ws. stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach prezydenta została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Marszałek Sejmu ma teraz 14 dni na zarządzenie wyborów.

Zdj. ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Na publikację uchwały premier czekał trzy tygodnie. Oficjalnie kancelaria premiera zasłaniała się analizami prawnymi. Nieoficjalnie wiadomo, że chodziło o to, żeby 14-dniowy termin na wyznaczenie nowej daty głosowania, rozpoczął bieg na finiszu prac nad ustawą PiS w sprawie głosowania. Tak, żeby nowe wybory mogły się odbyć na nowych zasadach - podkreśla reporter RMF FM Patryk Michalski.

Przypomnijmy, że ta ustawa ma wprowadzić wybory hybrydowe - korespondencyjne dla chętnych i w lokalach wyborczych - dla pozostałych wyborców. Dziś prace nad nią zakończą senackie komisje, ustawa trafi na posiedzenie plenarne po południu, a zostanie przegłosowana wraz z poprawkami - najprawdopodobniej jutro.

Publikacja uchwały pokrzyżowała plany posłom Koalicji Obywatelskiej. Przed południem zamierzali oni zawiadomić prokuraturę o niepublikowaniu jej. Politycy podkreślali, że Mateusz Morawiecki powinien był to zrobić niezwłocznie.

Marszałek Sejmu ma teraz 14 dni na zarządzenie wyborów

Zarządzone na 10 maja wybory prezydenckie nie odbyły się. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła w wydanej tego dnia uchwale, że "brak było możliwości głosowania na kandydatów" i dodała, że fakt ten jest równoważny w skutkach z przewidzianym w art. 293 Kodeksu wyborczego brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów.

W takim przypadku, jak stanowi Kodeks wyborczy, marszałek Sejmu ponownie zarządza wybory nie później niż w 14. dniu od dnia ogłoszenia uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w Dzienniku Ustaw.

Uchwała stwierdzająca, że 10 maja nie było możliwości przeprowadzenia głosowania, czekała na opublikowanie ponad 20 dni. Rząd zwleka z jej ogłoszeniem, bo publikacja uruchomi procedury, zmuszające marszałek Sejmu do ogłoszenia wyborów w terminach, które nie odpowiadają planom rządzących - pisał na blogu dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Komu i do czego jest potrzebne blokowanie uchwały PKW. PRZECZYTAJCIE CAŁY WPIS DZIENNIKARZA RMF FM>>>

Kiedy odbędą się wybory?

Sejm uchwalił nową ustawę dotyczącą tegorocznych wyborów prezydenckich 12 maja. Przewidziano w niej, że głosowanie odbędzie się metodą "mieszaną" - w lokalach wyborczych oraz dla chętnych - korespondencyjnie.

Choć ustawa zakłada możliwość ponownej rejestracji kandydatów, którzy mieli wziąć udział w wyborach prezydenckich 10 maja (bez konieczności ponownego zbierania podpisów poparcia), to daje też prawo startu nowym kandydatom.



13 maja ustawa trafiła do Senatu. Senackie komisje mają powrócić do jej rozpatrywania w najbliższy poniedziałek.