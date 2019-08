Niemiec Pascal Ackermann pojedzie w żółtej koszulce lidera Tour de Pologne na drugim etapie, z Tarnowskich Gór do Katowic. Kolarz grupy Bora-Hansgrohe, najszybszy w Krakowie, będzie miał szansę powalczyć o drugie etapowe zwycięstwo.

Pascal Ackermann - zwycięzca pierwszego etapu / /Łukasz Gągulski / PAP



Licząca 153 km płaska trasa jest wymarzona dla sprinterów. Po drodze do zdobycia będą sekundy bonifikaty na trzech lotnych premiach - w Piekarach Śląskich (65 km), Siemianowicach Śląskich (88 km) i Katowicach (92 km) - oraz punkty do klasyfikacji górskiej na rundach w Katowicach (113 i 134 km).



Finisz na prowadzącej lekko w dół alei Wojciecha Korfantego przy katowickim Spodku jest bardzo szybki. W ubiegłym roku Ackermann pobił tam rekord prędkości w Tour de Pologne, osiągając (jak sam mówił) aż 105 km/h.

Do mety kolarze powinni dojechać około godz. 18.30.





Utrudnienia w Katowicach



Już od wczesnych godzin rannych zamknięta jest Al. Korfantego w Katowicach od ronda im. generała Ziętka włącznie z pętlą Słoneczną. Najwięcej utrudnień będzie popołudniu - o 16.00 zamknięta będzie cała trasa wyścigu czyli m.in. część al. Roździeńskiego, ulice przy Strefie Kultury, rejon Doliny 3 Stawów, Graniczna, Francuska, Powstańców, rejon Placu Miarki, Placu Wolności, część ul. Mikołowskiej, Sokolskiej.



Kolarze wjadą do Katowic około 17.00, a dwie godziny później stopniowo przywracany będzie ruch na zamkniętych ulicach. Zmiany w organizacji ruchu dotyczą też komunikacji miejskiej - tramwaje nie będą kursowały w rejonie ronda im. gen. Ziętka aż do ok. 23.00.