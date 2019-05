Nie ustają ulewne deszcze na południu Polski. Strażacy - w związku z podtopieniami - mają ręce pełne roboty na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Śląsku. Piątek przyniósł niepokojące informacje z francuskiego Lyonu. Eksplodował tam ładunek wybuchowy. Oczy świata były także zwrócone na Wyspy: Theresa May ogłosiła, że 7 czerwca zrezygnuje z pełnienia funkcji szefa Partii Konserwatywnej, a w konsekwencji z bycia premierem Wielkiej Brytanii. Oto nasze podsumowanie dnia.

Wezbrane rzeki i podtopienia na południu Polski



Prawie 1300 razy interweniowali strażacy w związku z ulewami i podtopieniami. Najwięcej pracy mają na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Śląsku.









Wybuch ładunku w francuskim Lyon. Bomba eksplodowała na deptaku

Po południu we francuskim mieście Lyon eksplodował ładunek wybuchowy. Poszkodowanych zostało 13 osób. Na szczęście ich obrażenia nie zagrażają życiu. Wśród rannych jest 8-letnia dziewczynka. Sprawca podłożenia bomby jest poszukiwany.





Wielka Brytania: Premier Theresa May ogłosiła rezygnację ze stanowiska

Premier Wielkiej Brytanii Theresa May ogłosiła, że 7 czerwca zrezygnuje z pełnienia funkcji szefa Partii Konserwatywnej, a w konsekwencji z bycia premierem Wielkiej Brytanii. Podczas ogłoszenia decyzji May towarzyszyły wielkie emocje, o czym świadczyły łzy, jakie uroniła w czasie wystąpienia. Nowy szef torysów przejmie po niej także urząd premiera.

Zmarł przewodniczący OPZZ Jan Guz

W piątek w Warszawie zmarł przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Jan Guz. Miał 62 lata.

Prof. Rafał Chwedoruk o wyborach europejskich: Tu nie będzie Piasta Gliwice. Tu wygra Legia albo Lech

"Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość pozostaje faworytem wyborów (do Parlamentu Europejskiego): w sensie zajęcia pierwszego miejsca - bo oczywiście zajęcie pierwszego miejsca nie zawsze oznacza, że jest się politycznym zwycięzcą wyborów" - mówił w Porannej rozmowie w RMF FM politolog prof. Rafał Chwedoruk. Jak obrazowo stwierdził: "Odróżniałbym życie społeczne od sportu: tu nie będzie Piasta Gliwice. Tu wygra Legia Warszawa albo Lech Poznań". Ponadto, zdaniem eksperta, Wiosna Roberta Biedronia może być "niemal pewna" wejścia do europarlamentu, zaś Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy - nie.

Odnosząc się do kończącej się właśnie kampanii wyborczej, prof. Chwedoruk ocenił, że "polska polityka jest już w Ameryce". "Jest to kolejna kampania wyborcza, która jest amerykańską kampanią, tzn. koncentruje się na kwestiach marketingowych, a nie na jakkolwiek pojętej ideologii, kwestie personalne dominują nad jakimikolwiek merytorycznymi, jest pełna emocji" - mówił ekspert.

W internetowej części rozmowy skomentował powrót Donalda Tuska do polskiej polityki. "Miał być biały koń, a bardziej wyszła z tego nasza szkapa" - stwierdził. Jak tłumaczył: oznacza to "przekonywanie już przekonanych". "Donald Tusk w docieraniu do najbardziej liberalnego elektoratu utrzymał olbrzymią część swojej dawnej skuteczności, natomiast jest jednym z symboli konfliktu, który trwa od 2006 roku, i choćby nie wiem jak bardzo ocieplał swój wizerunek, to pozostanie co najwyżej kandydatem do bycia liderem liberalnej strony sporu politycznego" - podkreślił prof. Chwedoruk.

Całą rozmowę Roberta Mazurka z prof. Rafałem Chwedorukiem - do przeczytania, obejrzenia i posłuchania - znajdziecie TUTAJ! >>>>





