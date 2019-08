Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn awansowała na igrzyska olimpijskie w Tokio. Biało-czerwoni zapewnili sobie awans po wygranej seta w spotkaniu ze Słowenią. Wcześniej wygrali mecze z Francją i Tunezją.

Reprezentacja Polski w siatkówce / Adam Warżawa / PAP

Biało-czerwoni jubileuszowy 10. raz wezmą udział w turnieju olimpijskim. Najlepiej poszło im w 1976 roku w Montrealu, gdy wywalczyli złoty medal. W ostatnich latach granicą nie do przejścia był dla polskich siatkarzy ćwierćfinał. Zatrzymali się na tym etapie w czterech poprzednich edycjach igrzysk.



Polscy siatkarze musieli wygrać seta w meczu ze Słoweńcami w interkontynentalnym turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk, by wywalczyć bilet do Tokio. Pierwszą partię przegrali (21:25), ale w drugiej odsłonie okazali się lepsi (25:23).



Wcześniej Biało-czerwoni zrobili duży krok w kierunku awansu do przyszłorocznych igrzysk, pokonując w sobotę "Trójkolorowych" 3:0. To właśnie ci rywale uchodzili za najtrudniejszą przeszkodę podopiecznych Vitala Heynena w Gdańsku.



Występ w Ergo Arenie rozpoczęli od wygranej z Tunezyjczykami 3:0. W takim samym wymiarze ekipę z Afryki pokonali w sobotę Słoweńcy, którzy w piątkowym spotkaniu z Francuzami nie ugrali seta.

