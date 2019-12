Niemiecki dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung", komentując ostatnie oskarżenia prezydenta Rosji Władimira Putina wobec Polski, uznał je za "nieadekwatne i nieprzyzwoite". Rosyjski przywódca kilkakrotnie obwinił Polskę o faktyczną zmowę z III Rzeszą.

Władimir Putin / ALEXEI NIKOLSKY / SPUTNIK / KREMLIN POOL / POOL / PAP/EPA

"FAZ" przypomina, że w ostatnich dniach Putin powtarzał oskarżenia pod adresem Polski, jakoby współdziałała ona z Hitlerem i przyczyniła się do wybuchu drugiej wojny światowej oraz do Holokaustu.

Co prawda, wojska polskie zajęły Zaolzie po konferencji monachijskiej (...), ale próba uczynienia z Polski winowajcy - wobec rozmiarów zbrodni Hitlera i Stalina - jest nieadekwatna i nieprzyzwoita - komentuje dziennik w piątkowym wydaniu.



"FAZ" nie ma wątpliwości, że powodem ataków Putina jest rezolucja Parlamentu Europejskiego z 19 września br., która dotyczyła znaczenia europejskiej świadomości historycznej dla przyszłości Europy. Potępiono w niej m.in. wszelkie formy propagowania totalitarnych ideologii, takich jak socjalizm narodowy i stalinizm. W uchwale skrytykowano też władze Rosji za relatywizowanie paktu Ribbentrop-Mołotow.



Po przyjęciu rezolucji - jak przypomina dziennik z Frankfurtu - rzeczniczka rosyjskiego MSZ oskarżyła Parlament Europejski o "rażące fałszowanie historii" i narzekała na zrównanie nazistowskich Niemiec i Związku Sowieckiego.



Według "FAZ" w nadchodzącym roku, w którym przypada 75. rocznica zakończenia II wojny światowej, należy się spodziewać zaostrzenia sporu.



Skandaliczna wypowiedź Putina

Putin wyraził m.in. ocenę, że przyczyną drugiej wojny światowej był nie pakt Ribbentrop-Mołotow, a pakt monachijski z 1938 roku. Podkreślił też wykorzystanie przez Polskę układu z Monachium do realizacji roszczeń terytorialnych dotyczących Zaolzia. Przekonywał m.in., że we wrześniu 1939 r. Armia Czerwona w Brześciu nie walczyła z Polakami i w tym kontekście "niczego Polsce Związek Radziecki w istocie nie odbierał".



Putin sformułował też zarzuty wobec przedwojennego polskiego ambasadora w Niemczech Józefa Lipskiego, który - według rosyjskiego prezydenta - miał obiecywać postawienie w Warszawie pomnika Hitlerowi, jeśli wysłałby on polskich Żydów na zagładę do Afryki.



W związku z ostatnimi wypowiedziami rosyjskiego prezydenta ambasador Rosji w Polsce Siergiej Andriejew został w piątek pilnie wezwany do ministerstwa spraw zagranicznych w Warszawie.

