Prezydent Andrzej Duda ma być pierwszym zagranicznym przywódcą przyjętym przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa od początku epidemii koronawirusa. Jak dowiedział się od anonimowego źródła w Pałacu Prezydenckim dziennikarz RMF FM Michał Zieliński, do wizyty miałoby dojść jeszcze przed wyborami prezydenckimi w Polsce.

Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Polski Andrzej Duda podczas spotkania w Nowym Jorku / Radek Pietruszka / PAP

Podobne informacje podaje portal Politico. Powołując się na anonimowego urzędnika Białego Domu, waszyngtoński korespondent tygodnika pisze o planowanym przyszłotygodniowym terminie spotkania obu prezydentów.



W tle planowanej wizyty jest zapowiedź wycofania części amerykańskiego kontyngentu wojskowego z Niemiec i spekulacje o tym, że amerykańscy żołnierze mogliby trafić do Polski.

Według źródła naszego dziennikarza w Pałacu Prezydenckim, w rozmowach o wzmocnieniu obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce, była już poruszana kwestia możliwej relokacji oddziałów z Niemiec do Polski. Taką ewentualność mieli sugerować Amerykanie, chociaż strona polska nie naciskała w tej kwestii.



Prezydent Donald Trump zapowiedział w poniedziałek zmniejszenie stałej obecności amerykańskiej armii w Niemczech o prawie dziesięć tysięcy wojskowych. Relokacja nawet połowy z nich oznaczałaby podwojenie obecności wojskowej USA w Polsce. Z naszych informacji wynika, że w ramach rozmów władze w Warszawie prezentowały stronie amerykańskiej dane, które miały ją przekonać, że nasz kraj może zaoferować odpowiednią infrastrukturę.

Jeśli będą podejmowane decyzje o jakiejkolwiek relokacji części amerykańskich wojsk obecnie stacjonujących w Niemczech, to na pewno jesteśmy w grze - powiedział z kolei prezyden Andrzej Duda w rozmowie z PAP. Zawsze mówiliśmy, że jesteśmy otwarci na naszych sojuszników. Ta nasza otwartość to swoisty rodzaj oferty - stwierdził.



Jak zaznaczył prezydent, "to oczywiście wymaga zawsze szerokich uzgodnień politycznych, zawarcia odpowiednich umów".- podkreślił.





Premier w RMF FM: Liczymy na to, że kontyngent w Polsce będzie cały czas rósł

Na początku czerwca Mateusz Morawiecki, który był gościem RMF FM powiedział, że ma nadzieję, że "część żołnierzy, stacjonujących dzisiaj w Niemczech i wycofywanych przez Stany Zjednoczone, rzeczywiście trafi do Polski".

Szef rządu pytany przez Krzysztofa Ziemca o to, czy do Polski mogliby trafić wszyscy żołnierze, którzy obecnie stacjonują w Niemczech, odpowiedział: To jest oczywiście decyzja po stronie Stanów Zjednoczonych, prezydenta Trumpa. Liczymy na to, że kontyngent w Polsce będzie cały czas rósł.

Dopytywany czy taka zmiana nie zniszczy relacji polsko-niemieckich, premier stwierdził: "absolutnie nie".



Premier w RMF FM o wycofaniu amerykańskich wojsk z Niemiec: Mam nadzieję, że część żołnierzy rzeczywiście trafi do Polski Karolina Bereza / RMF FM

Z Niemcami mamy też bardzo dobre relacje. Myślę, że Niemcy rozumieją, że zmienia się geopolityka, że trzeba wzmacniać wschodnią część NATO. Dodał, że rozmowy w sprawie przenosin amerykańskich wojskowych trwają. Rezultat zostanie podany do publicznej wiadomości za jakiś czas - tłumaczył szef rządu Mateusz Morawiecki w RMF FM.