Od 1 marca zaczynają obowiązywać nowe etykiety energetyczne, które informują m.in. o zużyciu energii przez lodówkę, czy telewizor. Przykładowo znikają klasy A+++, A++, A+. Pojawią się też nowe piktogramy informujące o klasie energetycznej kupowanego sprzętu.

(zdjęcie ilustracyjne) / foto. pixabay /

Od 1 marca na nowych produktach AGD i RTV, takich jak pralki, pralko-suszarki, lodówki, chłodziarki, zmywarki, telewizory i wyświetlacze można zobaczyć nowe etykiety. Od września pojawią się one na źródłach światła, jak żarówki.

Etykieta w jasny sposób informuje o efektywności energetycznej produktu w momencie jego zakupu - ile prądu zużywa.

Nowe przepisy oprócz przywrócenia skali etykietowania energetycznego od "A" do "G" wprowadzą możliwość bezpośredniego dostępu do informacji o produktach, za pomocą kodu QR umieszczonego na etykiecie. Po zeskanowaniu kodu konsument zostanie przekierowany do Europejskiego Rejestru Etykiet Energetycznych EPREL (European Product Registry for Energy Labelling), gdzie będzie mógł porównać specyfikacje techniczne produktów, które są uzupełnieniem informacji umieszczanych przez producenta na etykiecie.

/ foto. URE /

Z etykiet znikną też oznaczenia A+++, A++, A+.

Od dziś sprzedawcy detaliczni będą mieli 14 dni roboczych na zastąpienie starej etykiety energetycznej w odniesieniu do wszystkich produktów, które obowiązuje nowa skala, w sklepach stacjonarnych i internetowych, a także w materiałach marketingowych.