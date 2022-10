Premier Mateusz Morawiecki przekazał na konferencji prasowej, że w przyszłym roku podwyższona zostanie wysokość najniższych emerytur i rent. Waloryzacja będzie z gwarantowaną podwyżką co najmniej 250 zł.

Premier Mateusz Morawiecki / Paweł Supernak / PAP

Rząd zajął się projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zakłada on podwyższenie najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i socjalnej, a także najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Wzrost emerytury co najmniej o 250 zł to nasze zobowiązanie - przekazał premier, dodając, że "najbliższa waloryzacja będzie (...) co najmniej na poziomie 250 zł i oczywiście odpowiednio wyższa, bo później procentowo-kwotowa dla tych emerytur, które przekraczają ok. 1800 zł".

W ubiegłym roku dodatkowe wsparcie skierowane do osób starszych to było 35 miliardów zł. I uwaga - to około 10 razy więcej niż w ostatnich latach naszych poprzedników (...). W tym roku, w kolejnym, będzie to ok. 43-44 miliardów złotych - podkreślił szef rządu.

Solidarność, solidarność międzypokoleniowa, solidarność w polityce społecznej - to fundament całej naszej polityki - powiedział Morawiecki.

Premier zaznaczył, że wyrazem tego jest m.in. planowana kwotowo-procentowa waloryzacja rent i emerytur, a także 13. i 14. emerytura, dodatki do ciepła i do węgla oraz zamrożenie cen energii elektrycznej.

Niesprawiedliwości III Rzeczypospolitej i tych wcześniejszych lat staramy się krok po kroku naprawiać. Symbolem naprawy jest 13. i 14. emerytura, którą chcemy wprowadzić do naszego systemu na stałe - zapowiedział.