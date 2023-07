Od 1 lipca minimalne wynagrodzenie za pracę wzrasta do 3600 zł, a stawka godzinowa do 23,50 zł. To druga w tym roku podwyżka płacy minimalnej. Obecnie jest ona wyższa o 19,6 proc. w stosunku do najniższego wynagrodzenia, które obowiązywało w 2022 r.

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli prognozowany na następny rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi co najmniej 105 proc. - ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca.



Od stycznia 2023 r. płaca minimalna wzrosła do 3490 zł brutto, a od 1 lipca wynosi 3600 zł. Jednocześnie minimalna stawka godzinowa wzrosła od 1 stycznia do 22,80 zł a od 1 lipca do 23,50 zł.



Według szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, od lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie będzie wyższe o 19,6 proc. w stosunku do najniższej płacy, która obowiązywała w 2022 r. Z kolei w porównaniu do 2015 r. płaca minimalna wzrosła o 105,7 proc. W 2015 r. wynosiła ona bowiem 1750 zł.

Sposób na walkę z ubóstwem

Resort podkreśla, że wynagrodzenie minimalne odgrywa dużą rolę w ograniczaniu ubóstwa i zmniejszaniu nierówności dochodowych oraz chroni pracowników przed wykonywaniem pracy po niższych stawkach.



Ministerstwo podało, że od lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę stanowi 51,9 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2023 r.



Od lipca, wraz z płacą minimalną, wzrosną też inne świadczenia obliczane na jej podstawie, m.in. dodatek za pracę w nocy, wynagrodzenie za przestój, odprawa z tytułu zwolnień grupowych.

W planach kolejne podwyżki

13 czerwca Rada Ministrów przyjęła propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, które mają obowiązywać w 2024 r. Zaproponowano, by od stycznia najniższa pensja wynosiła 4242 zł brutto, a od lipca wzrosła do 4300 zł brutto. Według propozycji minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wzrosłaby od 1 stycznia do 27,70 zł, a od 1 lipca - 28,10 zł.



Teraz propozycją minimalnego wynagrodzenia w 2024 r. zajmie się Rada Dialogu Społecznego. Jeśli przedstawiciele pracowników, pracodawców i rządu nie uzgodnią wspólnego stanowiska rząd ustali minimalne wynagrodzenie w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, które jest ogłaszane do 15 września w Dzienniku Ustaw.

Wzrost wynagrodzeń w ochronie zdrowia

Zgodnie z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, od 1 lipca 2023 r. nastąpi kolejna podwyżka pensji. Gwarantowane kwoty najniższych wynagrodzeń zasadniczych pracowników w podmiotach leczniczych wzrosną średnio o 713 zł.



Podwyżki obejmą nie tylko pracowników etatowych, ale również tych na tzw. kontraktach.



9 lutego prezes GUS ogłosił kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej za rok 2022. Dlatego gwarantowane kwoty najniższych wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych i niemedycznych działalności podstawowej w podmiotach leczniczych wzrosną od 1 lipca 2023 średnio o 713 zł.



Nowe minimalne stawki brutto w ochronie zdrowia od 1 lipca 2023 to 9201,92 zł dla lekarza ze specjalizacją (wzrost o 991,25 zł), 8186,53 zł dla magistra pielęgniarstwa (położna), fizjoterapii, farmaceuty, diagnosty laboratoryjnego z wymaganą specjalizacją, psychologa klinicznego (wzrost o 881,87 zł), 7551,92 zł dla lekarza bez specjalizacji (wzrost o 813,51 zł), 6028,84 zł dla lekarza stażysty (wzrost o 649,44 zł).



Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog z wymaganym wykształceniem magisterskim bez specjalizacji; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia pierwszego stopnia) i specjalizacją; pielęgniarka, położna z wymaganym średnim wykształceniem i specjalizacją otrzymają 6473,07 zł (wzrost o 697,29 zł).



Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik medyczny z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia, fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem, pielęgniarka, albo położna z wymaganym średnim wykształceniem bez specjalizacji - 5965,38 zł (wzrost o 642,60 zł).



Opiekun medyczny, pozostali pracownicy ze średnim wykształceniem otrzymają 5457,69 zł - wzrost o 587,91 zł, a sanitariusz i salowa - 4125 zł (wzrost o 444,35 zł).