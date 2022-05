Chociaż Stany Zjednoczone być może unikną recesji, to stagflacja jest nieunikniona - powiedział w telewizji Bloomberg Mohamed El-Arian, główny doradca ekonomiczny w Allianz. Stagflacja to nietypowe zjawisko, kiedy inflacja pozostaje wysoka, a gospodarka jest w stagnacji.

Zdj. ilustracyjne / Liu Jie / PAP/EPA

El-Erian ocenił, że gospodarce amerykańskiej nie uda się uniknąć stagflacji, a rynki muszą jeszcze dostroić się do ryzyka znacznego spowolnienia wzrostu.

Jak przekazał Bloomberg, El-Erian powiedział ponadto, że chociaż USA "być może" unikną recesji, to "stagflacja jest nieunikniona". Widzimy, że wzrost gospodarczy spada, a inflacja utrzymuje się na wysokim poziomie - dodał w wywiadzie.

Stany Zjednoczone w pierwszym kwartale 2022 roku zaliczyły spadek PKB o 1,4 proc. Jednocześnie inflacja pozostaje na najwyższym poziomie od początku lat 80.

Winą za zaistniałą sytuację obarczył po części pogląd Rezerwy Federalnej z 2021 roku, że inflacja w pewnym momencie zaniknie - wskazał Bloomberg. Od tego czasu Rezerwa (Federalna - PAP) wycofała się z tej "przejściowej" tezy i obecnie zacieśnia politykę pieniężną, a jej prezes Jerome Powell powiedział we wtorek, że stopy procentowe będą podnoszone, dopóki nie pojawią się "jasne i przekonujące" dowody na to, że inflacja się cofa - przypomniał Bloomberg.

Zdaniem El-Eriana "Fed w końcu nadąża za rozwojem sytuacji (...), ale wciąż ma przed sobą wiele do zrobienia".

Stagflacja jest "najgorszą rzeczą dla banków centralnych, zwłaszcza dla Fedu, ponieważ stawia jego dwa cele w konflikcie ze sobą" - powiedział. Tej sytuacji można było uniknąć, gdyby Fed nie trzymał się swojej przejściowej charakterystyki inflacji - mówił El-Erian.

Fed "będzie musiał dokonać bardzo trudnego wyboru" - powiedział El-Erian. Wiele osób mówi, że potrzebuje szczęścia i umiejętności. W tym momencie potrzebuje dużo szczęścia - ocenił El-Erian. Dodał ponadto, że inwestorzy będą musieli wziąć pod uwagę "znaczące spowolnienie wzrostu".

Trudny wybór Fed oznacza decydowanie, czy instytucja powinna podnosić stopy procentowe, by zdusić inflację, czy też obniżać je, by wyprowadzić gospodarkę ze stagnacji. USA miały do czynienia ze stagflacją w latach 70. Zakończyła ją polityka pieniężna Fed Paula Volckera, który drastycznie podniósł stopy procentowe, doprowadzając do recesji, ale też i spadku inflacji.

Mohamed El-Erian to amerykański ekonomista pochodzenia egipskiego. Jest prezesem Gramercy Fund Management, od 2014 r. głównym doradcą ekonomicznym w Allianz, korporacji macierzystej PIMCO, gdzie pełnił m.in funkcję dyrektora generalnego. Był przewodniczącym Rady ds. Globalnego Rozwoju przy prezydencie USA Baracku Obamie (lata 2012-17). Od 2020 r. pełni funkcję szefa kolegium naukowego Queen's College należącego do Uniwersytetu Cambridge.