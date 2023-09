„Deklaracja podatkowa przedsiębiorców będzie wypełniana przez administrację skarbową” - zapowiedział w środę wiceminister finansów Artur Soboń. Jak zaznaczył, dzięki temu zmniejszy się obciążenie sprawozdawcze przedsiębiorstw.

"Deklaracja podatkowa przedsiębiorców będzie wypełniana przez administrację skarbową" - zapowiedział Artur Soboń / Tomasz Gzell / PAP

Wiceminister Soboń przypomniał, że obecnie jedynie 5 proc. deklaracji PIT składanych jest w formie papierowej.

Przedsiębiorcy również dostaną takie narzędzie, które będzie pozwalało, że ta deklaracja będzie wypełniana przez administrację skarbową za nich, a oni sami nie będą musieli tracić czasu na rozliczenie swojego podatku - powiedział Soboń w środę.



Wiceszef MF zapowiedział też, że podobnie będzie z VAT-em i akcyzą.



Jeśli wprowadzimy KSeF, który za chwilę zacznie obowiązywać, pokażemy drogę dojścia do sytuacji, w której deklaracja VAT-u zostanie wypełniona automatycznie i przedsiębiorca nie będzie musiał tracić czasu na wypełnienie deklaracji vatowskiej. Podobnie będzie z akcyzą. Jeśli zintegrujemy systemy informatyczne, a chcemy to w najbliższym czasie zrobić, tutaj także deklaracja akcyzowa zostanie wypełniona za przedsiębiorcę - stwierdził Soboń.



Wiceminister zwrócił uwagę, że obecnie wstępnie wypełnioną deklarację VAT oferują już Włochy i Hiszpania. Dodał, że dzięki e-VAT to mniej obowiązków administracyjnych i więcej czasu na rozwój biznesu.



Soboń poinformował, że w przypadku akcyzy planowane jest wprowadzenie elektronizacji ewidencji akcyzowych czy powiązanie systemów dotyczących przemieszczania, ewidencji i deklaracji, dzięki czemu - zaznaczył - zmniejszy się obciążenie sprawozdawcze przedsiębiorstw.