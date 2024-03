"Postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przez Trybunałem Stanu, a tym samym zawieszenie go w czynnościach, to naruszenie niezależności banku centralnego i podważenie zaufania do stabilności systemu finansowego" - stwierdziła Rada Polityki Pieniężnej (RPP) w opublikowanym stanowisku, podpisanym przez 6 z 9 członków rady.

Większość RPP popiera prezesa Glapińskiego / Tytus Żmijewski / PAP Większość członków Rady wspiera prezesa Rada Polityki Pieniężnej jest zaniepokojona próbami pociągnięcia Adama Glapińskiego do odpowiedzialności konstytucyjnej, a ty samym odsunięciem go od stanowiska prezesa NBP i przewodniczącego RPP. "W naszej ocenie naruszyłoby to niezależność personalną banku centralnego, a w efekcie wywołałoby negatywne skutki dla Polaków i polskiej gospodarki, w szczególności za sprawą podważania zaufania do stabilności systemu finansowego oraz postrzegania polskiego banku centralnego jako elementu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i innych międzynarodowych instytucji finansowych" - stwierdziła RPP w opublikowanym piśmie. Dokument podpisało 6 członków spośród 9-osobowego składu Rady. Postawienie Glapińskiego przed TS ma być błędem Zdaniem sygnatariuszy ewentualne postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu jest bezpodstawne i uderza w wiarygodność oraz powagę państwa. "Wszczęcie przez Sejm RP takiego postępowania wobec Prezesa NBP będzie potraktowane jako rażące złamanie zasady niezależności banku centralnego wynikającej bezpośrednio z prawa UE, w tym Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego" - poinformowała RPP. Członkowie Rady zauważyli, że zwolnienie prezesa banku centralnego może nastąpić wyłącznie pod kontrolą Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - w sytuacji, kiedy nie spełnia on już warunków koniecznych do wykonywania swych funkcji, lub dopuścił się poważnego uchybienia. Takie okoliczności, w ocenie RPP, w przypadku Glapińskiego nie zachodzą. Prezes Glapiński miał stanąć na wysokości zadania RPP zauważyła, że Narodowy Bank Polski skutecznie mierzył się z wyzwaniami w czasie pandemii COVID-19 i wojny w Ukrainie, a czas ten przypadł na dwie kadencje RPP, której przewodniczył Adam Glapiński. Pod stanowiskiem RPP popierającym obecnego prezesa podpisali się: Ireneusz Dąbrowski ;

; Iwona Duda ;

; Wiesław Janczyk ;

; Cezary Kochalski ;

; Gabriela Masłowska ;

; Henryk Wnorowski. Nie podpisali się: Ludwik Kotecki, Przemysław Litwiniuk i Joanna Tyrowicz. Koalicja Obywatelska planuje złożyć w Sejmie wstępny wniosek o pociągnięcie prezesa NBP Adama Glapińskiego do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu do końca marca - poinformował pod koniec lutego przewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych Janusz Cichoń. Obecna większość rządząca zarzuca Glapińskiemu m.in. zaangażowanie w działalność polityczną przed ostatnimi wyborami parlamentarnymi, a także wprowadzenie w błąd co do wyników finansowych banku centralnego za 2023 r. Pełne stanowisko Rady Polityki Pieniężnej dotyczące prezesa NBP Adama Glapińskiego znajdziecie TUTAJ . Zobacz również: Przerwa w zatrudnieniu w CV: Jak argumentować długie bezrobocie?

