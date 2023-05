Blisko 50 proc. ekspertów zapytanych przez "Obserwator Finansowy", czyli czasopismo Narodowego Banku Polskiego, uważa, że jesienią 2023 roku zostaną obniżone stopy procentowe. Ankieta "Obserwatora" została przeprowadzona wśród 114 ekonomistów.

Narodowy Bank Polski poinformował, że redakcja "Obserwatora Finansowego" przeprowadziła kolejną ankietę wśród ponad stu ekonomistów. Pytania dotyczyły m.in. terminu pierwszej obniżki stóp procentowych przez RPP oraz inflacji.

Pierwsza obniżka jesienią?

W stosunku do poprzedniej ankiety rośnie grono ekspertów wskazujących, że Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe NBP jesienią 2023 r. (wrzesień lub IV kwartał). Taką opinię wyraziło blisko 50 proc. respondentów - czytamy w komunikacie NBP.

Bank centralny podał, że z ankiety wynika, iż spadku inflacji poniżej 10 proc. we wrześniu lub IV kwartale 2023 r. spodziewa się prawie 60 proc. pytanych.

36 proc. ekonomistów widzi przestrzeń do pierwszej obniżki stóp procentowych NBP o 25 punktów bazowych we wrześniu lub IV kwartale 2023 r. Tyle samo pytanych (36 proc.) uważa, że będzie to I kwartał 2024 r. - poinformował NBP.

Ankieta "Obserwatora Finansowego" została przeprowadzona wśród 114 ekonomistów w dniach 28 kwietnia - 8 maja 2023 r.

Miniona decyzja Rady Polityki Pieniężnej

Na początku maja Rada Polityki Pieniężnej, ósmy miesiąc z rzędu, podjęła decyzją o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie.



Majowa decyzja RPP była zgodna z oczekiwaniami analityków. Ekonomiści uważają, że jeśli dojdzie w tym roku do obniżek stóp, to nastąpi to dopiero w drugiej połowie roku. Część analityków uważa, że warunki do obniżek pojawią się w przyszłym roku.

Tym samym główna stopa procentowa NBP, czyli referencyjna, wynosi nadal 6,75 proc., stopa depozytowa 6,25 proc., lombardowa 7,25 proc., dyskontowa weksli 6,85 proc., a redyskontowa weksli 6,8 proc.