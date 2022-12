Zmiany w podatkach w 2023 roku dotkną zarówno prowadzących firmę, jak i tych pracujących na etacie. Dotyczą zarówno podwyżek podatków, kwestii rozliczania składki zdrowotnej, składki ZUS, jak i diet pracowniczych. Oto najważniejsze, wybrane zmiany.

Przedsiębiorcy, którzy w 2022 roku wybrali rozliczenie działalności podatkiem liniowym lub ryczałtem, w drodze wyjątku, będą mieli też możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie roku na zasady ogólne. Ma to związek z obniżeniem pierwszego progu podatku z 17 do 12 proc.

W ostatnich tygodniach minister finansów podał też nowy limit rocznego odliczenia składki zdrowotnej przez przedsiębiorców płacących liniowy 19-proc. PIT. Limit ten wzrośnie z 8 700 zł do 10 200 zł.

Jednak dla prowadzących działalność gospodarczą dochodzi nowy obowiązek - do 20 maja 2023 roku przedsiębiorcy muszą złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej. Może się okazać, że musimy dopłacić składkę zdrowotną lub wręcz przeciwnie - wówczas należy podać ZUS-owi, w ciągu miesiąca, numer rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócona nadpłata.

Od stycznia wszyscy przedsiębiorcy, w tym samozatrudnieni, muszą posiadać konto na PUE ZUS.

Rosną również składki ZUS, i to rekordowo. Tzw. mały ZUS, na preferencyjnych warunkach dla nowych firm, podrożeje o 45 złotych, bez składki zdrowotnej wyniesie od stycznia 331,26 zł, a od lipca - 341,72 zł.

Pełna składka ZUS, dla przedsiębiorców, którzy już nie korzystają z preferencyjnych warunków, wzrośnie o ponad 200 złotych - do 1418,48 zł.

Nowy termin złożenia PIT-28

Zmienia się też termin złożenia PIT-28, czyli druku dla podatników, który podjęli decyzję o rozliczeniu na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałtowcy będą mogli złożyć deklarację o dwa miesiące później - do końca kwietnia.

W przypadku pracowników w 2023 roku dwukrotnie wzrośnie minimalne wynagrodzenie. Od 1 stycznia do końca czerwca będzie wynosić 3490 zł brutto, natomiast od 1 lipca - 3600 zł brutto.

Nowe przepisy umożliwiają też wieloetatowcom rozliczanie kwoty wolnej od podatku u maksymalnie trzech pracodawców. Osoby, które pracują na więcej niż jednym etacie, mogą w tym celu złożyć nowy formularz PIT-2, w którym można wskazać pracodawcy, by pomniejszał zaliczki na podatek.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Składając PIT-2 w 2023 roku warto też powiadomić pracodawcę, że przysługuje nam któraś z wprowadzonych w ostatnim roku ulg - na powrót, dla seniora lub dla rodzin wielodzietnych, czyli 4+. Wówczas pracodawca będzie pobierał niższe zaliczki. W przypadku, gdy przychód nie przekracza 85 258 zł, w ogóle nie zapłacimy podatku.

Rosną stawki diet, dla delegacji zagranicznych wyższe stawki obowiązują już od końca listopada, natomiast dieta krajowa wzrasta z 38 zł do 45 zł. Limit ryczałtu za nocleg wzrósł do 67,50, dojazd komunikacją miejską do 9 zł.

Podatek od środków transportowych, czyli pojazdów o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 t wzrasta.

Wzrośnie też podstawowa stawka podatku rolnego - o 20 proc. Wynosiła 153,70 zł/ha, od stycznia - 185,12 zł/ha.

Wyższy będzie też podatek leśny. Wyniesie 71,10 zł/ha, a dla lasów wchodzących w skład rezerwatów - 35,55 zł/ha (dotychczas - 46,70 zł/ha, 23,35 zł/ha)

Spora podwyżka dotyczy też podatku od posiadania psa. W 2022 stawka wynosiła 135 zł, natomiast od stycznia wzrośnie do 150,93 zł. Jest to jednak podatek, który gminy, samorządy mogą wprowadzić, lecz nie muszą - nie jest obowiązkowy.

Złe wiadomości dla właścicieli nieruchomości

Niekorzystne zmiany czekają też właścicieli nieruchomości. Przede wszystkim rekordowo rośnie podatek od nieruchomości. Według obwieszczenia ministra finansów maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną średnio o 11,8 proc. Od stycznia maksymalna stawka podatku od nieruchomości mieszkalnych wzrośnie do 1 zł za 1 m kw. powierzchni, a więc o 11 gr. Natomiast w przypadku podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie maksymalnie 28,78 zł od 1 m kw. powierzchni, a więc o ponad 3 zł więcej niż obecnie.

W przypadku najmu prywatnego nie będzie też możliwości rozliczania na zasadach ogólnych, co mogło być dla niektórych korzystne. Jedyną dopuszczalną formą rozliczania najmu prywatnego będzie zatem ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Obowiązują dwie stawki - w przypadku przychodów z najmu mniejszych niż 100 tys. zł rocznie podatek wyniesie 8,5 proc. od kwoty najmu. Po przekroczeniu progu stu tysięcy złotych stawka ryczałtu wzrasta do 12,5 proc.

Rok 2023 przynosi również całkowity zakaz amortyzacji mieszkań, nawet tych, które zostały zakupione przed grudniem 2021 roku, jak stanowił dotychczasowy wyjątek. Zakaz dotyczy również przedsiębiorców.