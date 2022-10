Tankowanie oleju napędowego nigdy nie było tak drogie jak obecnie. Litr diesla kosztuje średnio 8,01 zł, to ruch w górę o 72 groszy - poinformowali analitycy e-petrol.pl. W przypadku benzyny Pb95 odnotowano zwyżkę o 46 gr, do 6,85 zł za litr.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Eksperci przyznali, że skala podwyżki dla ON nie jest wprawdzie tak duża, jak na początku marca, kiedy w ciągu tygodnia podrożał on o 1,54 zł/l, ale i tak ruch w górę o 72 gr jest bardzo wyraźny i boleśnie odczują go kierowcy. "W przypadku benzyny Pb95 odnotowaliśmy zwyżkę o 46 gr do poziomu 6,85 zł/l" - wskazali.

Stabilna pozostaje natomiast średnia ogólnopolska cena LPG i wynosi 3,09 zł/l.

"Sytuacja, z którą aktualnie mierzą się tankujący, jest pokłosiem zarówno znaczących wzrostów cen ropy po kontrowersyjnej decyzji producentów OPEC+, dotyczącej mocnego cięcia limitów wydobycia surowca, jak i szokowych zmian cen hurtowych paliw, które od początku października wzrosły o ponad 400 zł/1000 l dla benzyny 95-oktanowej i o 800 zł dla oleju" - zwrócili uwagę analitycy.

Najniższe średnie ceny poszczególnych gatunków paliw e-petrol.pl odnotował w tym tygodniu w województwie świętokrzyskim, gdzie najmniej płaci się za litr benzyny Pb95 - 6,80 zł, na Dolnym Śląsku, na którym z ceną równą 8,00 zł/l jest najtańszy diesel, oraz w województwie łódzkim, gdzie litr LPG kosztuje 2,92 zł.

"Tankowanie benzyny i oleju jest najdroższe na Podkarpaciu - tam ich przeciętne ceny wynoszą 6,91 i 8,07 zł/l. LPG nadal kosztuje najwięcej na Dolnym Śląsku - 3,25 zł/l" - wynika z danych e-petrol.pl.