Czeka nas gwałtowne hamowanie w gospodarce. Tak głoszą prognozy Komisji Europejskiej, banku Goldman Sachs, czy polskich ekonomistów. Czy czeka nas recesja? Jeśli tak to kiedy? Jaki to ma związek z wojną i długością jej trwania?

Michał Zieliński zaprasza na poranny program! / RMF FM

Po okresie spowolnienia związanego z przestojami w czasie pandemii odczuwamy skutki dodruku pieniędzy, a ostatnio wojny, ale w pierwszym kwartale tego roku PKB Polski był jednak wyższy niż rok wcześniej o imponujące 8,5 proc. Skąd się wziął aż taki wzrost? Czy to możliwe, żebyśmy z iście chińskiego tempa rozwoju gospodarki, spadli to poziomu "zero"? Co to oznacza dla naszych firm i pracowników?

O to w porannej rozmowie "7 pytań o 7:07" w internetowym radiu rmf24 Michał Zieliński będzie pytać ekonomistę Przemysława Kwietnia. Według oceny Komisji Europejskiej Polska jest tym krajem UE, który najmocniej cierpi z powodu wojny na Ukrainie. Czy to kwestia kosztów pomocy dla wielkiej rzeszy uchodźców, czy chodzi też o coś innego?

Nasz dziennikarz zapyta też swojego gościa o to dlaczego przy takim wzroście PKB większość Polaków deklaruje w badaniach, że ich dochody nie nadążają za cenami. Gdzie zatem podziewa się ten wzrost, innymi słowy, kto na nim zarabia?