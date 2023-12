Miłośnicy oryginalnej pizzy nie posiadają się z oburzenia po tym, jak król neapolitańskiej pizzy Gino Sorbillo dodał do potrawy ananasa. Złamał tym samym tabu we Włoszech. Wywołało to duże poruszenie, a on sam, jeden z najsłynniejszych pizzaioli, twierdzi, że wypiek jest dobry, ale "krąży wokół niego zbyt wiele uprzedzeń".