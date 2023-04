Nowy ciemnoczerwony tulipan, wyhodowany w Holandii będzie nosić polskie imię. Na razie imię to jest tajemnicą. Jan Ligthart, holenderski ogrodnik z Den Helder na Północy Holandii jest twórcą już 15 odmian tulipanów, które noszą imiona Polaków i planuje pokazanie światu kolejnej.

/ Ligthart Bloembollen / Materiały prasowe

Chrzest nowego tulipana, podczas którego poznamy jego imię odbędzie się drugiego maja. To uroczystość podczas której osoba, której imię będzie nosić kwiat podlewa go szampanem. Jeżeli jest to osoba historyczna to robi to jej godny reprezentant.

Jan Ligthart ujawnił w rozmowie z dziennikarką RMF FM kilka szczegółów, lecz absolutnie nie chciał zdradzić tożsamości osoby, której imię będzie nosić nowy rodzaj tulipana. Powiedział jedynie, że będzie to mężczyzna, który nie jest politykiem. Jedyne co mogę powiedzieć, to że będzie miał ciemny, mocny kolor, bo to silna osoba. Reszta jest tajemnicą - mówił ogrodnik.

Już ponad piętnaście holenderskich odmian tulipanów nosi imiona znanych Polek i Polaków. Niekiedy są to postaci historyczne, a innym razem politycy lub pierwsze damy. Mamy więc tulipany: Kopernik, Chopin, Jan Paweł II, Lech Kaczyński, Maria Kaczyńska czy Agata Kornhauser.

Tulipany odmiany Maria Kaczyńska / Ligthart Bloembollen / Materiały prasowe

Tulipany odmiany Generał Maczek / Ligthart Bloembollen / Materiały prasowe

Ogrodnik zakochany w Polsce

Większość z odmian stworzył holenderski ogrodnik Jan Ligthart, który po upadku musu berlińskiego pojechał do Polski i zakochał się w naszym kraju.

Tak zaczęła się jego przygoda z dedykowanymi Polakom odmianami tulipanów. Nad jedną odmianą, która powstaje w drodze krzyżowania i selekcji pracuje około 20 lat.

Jego ulubionymi tulipanami są: kremowy tulipan "Maria Kaczyńska" i strzępiasty - Agata Kornhauser. Natomiast najlepiej sprzedaje się preludium Chopina. "Ma kolor różowy, piękny różowy i jest bardzo wytrzymały"- mówi Ligthart. Rocznie ogrodnik sprzedaje pół miliona cebulek dedykowanych polskiemu kompozytorowi.