Po gorącym politycznym sezonie rekonstrukcji rządu warto spojrzeć na politykę z dystansu. My zrobimy to z dystansu… prawie 5300 km, jakie dzielą Pilgrim Ranch od warszawskiego studia RMF FM. To właśnie na nigeryjskiej farmie prawie dwa lata temu, po wycofaniu się z bieżącej polityki, osiadł John Godson. Polacy pamiętają go jako pierwszego czarnoskórego posła na Sejm RP, znanego z barwnych wypowiedzi i ostrych, niezależnych komentarzy. Parlamentarzysta zebrał też bagaż doświadczeń w kilku ugrupowaniach – PO, PSL i Polsce Razem Jarosława Gowina.

