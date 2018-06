„Nie pochwalę premiera Morawieckiego. To było skandaliczny sposób uchwalenia przepisów – wtedy - skandaliczny sposób uchwalenia - teraz, kompromitacja Polski na arenie międzynarodowej, a teraz wycofywanie się z niej rakiem (…). Ta ustawa wszystkiego nie naprawia. My zgłosiliśmy 20 lutego projekt własnej ustawy – on leży u marszałka Sejmu. Marszałek w sposób niezgodny z regulaminem dopuścił inny projekt” - powiedział w RMF FM Borys Budka, komentując przyjęte dziś przez Sejm zmiany w ustawie o IPN. „To był projekt napisany pod osłoną nocy przez pana Michała Dworczyka (…) nie było nawet konsultacji z IPN. To pokazuje, że być może chciano w ten sposób coś przykryć np. sprawę GetBack. Być może chodziło o to, byśmy nie mówili o komisji śledczej w sprawie Get Back. Żądanie komisji śledczej jest aktualne i chcemy wyjaśnienia sprawy Get Back” – podkreślił wiceprzewodniczący PO. „Teraz w sposób wyjątkowo chaotyczny próbuje się naprawić coś, czego jednym ruchem nie da się naprawić” – ocenił gość Marcina Zaborskiego w Rozmowie w samo południe w RMF FM. W jego opinii, kwestia polityki zagranicznej jest premierowi Morawieckiemu „całkowicie obca”.

