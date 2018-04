„Ten pomnik został postawiony z łamaniem prawa” - powiedział kandydat na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski, pytany w Porannej rozmowie w RMF FM o odsłonięty we wtorek w Warszawie pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. „Złamane były wszystkie możliwe ustawy, które regulują to miejsce” - dodał. „Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie postępowało w ten sposób, że będzie anulować wszystkie decyzje samorządu, od planu zagospodarowania poprzez przejmowanie ulic i placów, to wtedy samorząd pozostaje wydmuszką. Zgodzić się na to nie można” - podkreślił gość Roberta Mazurka. Dopytywany o to, co zrobi ws. pomnika jako ewentualny prezydent Warszawy - razem z Platformą Obywatelską - odparł: „Zapytamy warszawiaków o ich zdanie”. Nie wykluczył przeprowadzenia referendum. W studiu RMF FM Trzaskowski był też pytany o to, ile powinien zarabiać minister i poseł. „Najlepiej by było, żeby zarabiał tyle, ile w tej chwili zarabia i nie byłoby emocji” - stwierdził. Jego zdaniem, zostały one „wzburzone tym, że Polacy zrozumieli, że PiS próbowało pod stołem wypłacić drugą pensję”. „Tu nie chodziło o premie” – kontynuował gość rozmowy. „Gdyby premię dostała pani minister Rafalska za „500+” i PiS by powiedział: ‘pani minister pracowała w sposób wyjątkowy i dostaje premię’, nikt by nawet okiem nie mrugnął (…). Natomiast jeżeli wszyscy ministrowie dostają olbrzymie pensje i jeszcze PiS próbuje to ukrywać, to zbudowało te emocje” – wyjaśnił Trzaskowski. Uznał, że partia rządząca powinna się z tego rozliczyć, wówczas „będziemy rozmawiali, co dalej”.

